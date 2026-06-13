Os eleitos de Ancelotti: Neymar

Grande assunto da convocação da Seleção Brasileira, Neymar está no grupo de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O jogador viveu um ciclo complicado, com uma lesão que o deixou fora de campo por mais de um ano, retornou ao Brasil. Também lidou com uma incerteza às vésperas do Mundial, ganhando um voto de confiança de Ancelotti.

A grande questão que girou em torno da presença do principal jogador brasileiro na última década foi a física. Afinal, o jogador demorou para conseguir voltar a ter ritmo de jogo após sua grave lesão. Querendo se preparar da melhor maneira possível, retornou ao Santos, mas não conseguiu ter sequência de partidas. Além disso, teve mais contusões pelo Alvinegro.

Desde sua chegada, Ancelotti teve que conviver com perguntas de quando levaria Neymar para a Seleção. O treinador deixou claro que só convocaria o jogador quando estivesse 100% fisicamente e tecnicamente. A expectativa foi grande, assim como a pressão. Enfim, o nome de Neymar só apareceu na última lista, justamente a que colocou o atacante na Copa.

Entretanto, sofreu nova lesão antes da parada para a Copa e viveu a tensão de saber se seria cortado ou não. Confirmado e no aguardo da recuperação, Neymar é uma esperança pelo seu talento, além da experiência acumulada de quatro Mundiais.

Fala, Neymar

“Conseguir disputar mais uma Copa depois de tudo o que passei é incrível. Mas, agora todos somos um só. Meu legado no futebol já está feito. Todos vão se lembrar de mim de alguma forma quando falarem de futebol. Então, fico muito feliz por isso, por ter feito história, por ter deixado meu nome gravado na história do futebol.

Um dia poderei contar aos meus filhos e aos meus netos sobre as coisas importantes que fiz pelo meu país.”

Raio-X

Nome: Neymar da Silva Santos Júnior

Idade: 34 anos

Data de nascimento: 5 de fevereiro de 1992

Altura: 1,75m

Peso: 68kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 140

Jogos: 128

Gols: 79

Títulos: Copa das Confederações 2013

Jogos Olímpicos 2016

Nos clubes

Santos (2009-2013)

Barcelona (2013-2017)

PSG (2017-2023)

Al-Hilal (2023-2025)

Santos (desde 2025)

Títulos

Pelo Santos

Copa Libertadores: 2011

Copa do Brasil: 2010

Recopa Sul-Americana: 2012

Campeonato Paulista: 2010, 2011 e 2012

Pelo Barcelona

Champions League: 2014/15

Mundial de Clubes: 2015

Campeonato Espanhol: 2014/15 e 2015/16

Copa do Rei: 2014/15, 2015/16 e 2016/17

Supercopa da Espanha: 2013

Pelo PSG

Campeonato Francês: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Copa da França: 2017/18, 2019/20 e 2020/21

Copa da Liga Francesa: 2017/18 e 2019/20

Supercopa da França: 2018, 2020, e 2022

Pelo Al-Hilal

Campeonato saudita: 2023/24

Opinião do Léo*

Neymr não estava nos planos até a comissão técnica do Brasil perceber que a sua presença aliviaria a pressão sobre outros astros da Seleção Brasileira. Mas a questão é saber se terá condições físicas de encarar a intensidade de uma Copa do Mundo logo depois de retornar de lesão. Contudo, a convocação do camisa 10 do Santos extrapola os limites do futebol. Até os jogadores da atual da equipe verde e amarela fizeram lobby por sua chamada. Sabe-se lá, contudo, quando estará disponível para entrar em campo.

Pela pouca bola que jogou de 2023 a 2026, Neymar não merecia estar entre os 26 que representam o país. No entanto, como o futebol não é uma ciência exata, está dentro. Outra questão que surge é saber se aceitará de bom grado a reserva. Enfim, Ney carrega consigo inúmeras interrogações.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do JOGADA10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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