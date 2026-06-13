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Machino reforça elenco do Japão às vésperas da Copa do Mundo

Machino reforça elenco do Japão às vésperas da Copa do Mundo
Machino reforça elenco do Japão às vésperas da Copa do Mundo -

O Japão realizou neste sábado (14) o último treino antes da estreia na Copa. A equipe comandada por Hajime Moriyasu entra em campo diante da Holanda neste domingo (15), pela primeira rodada do Grupo F. O trabalho marcou a reta final da preparação da seleção nipônica, que chegam ao confronto após ajustes importantes no elenco.

O principal destaque da atividade foi a presença do atacante Shuto Machino, de 26 anos, convocado para substituir o volante Wataru Endo, cortado por lesão. O jogador do Mönchengladbach participou normalmente dos trabalhos e completou o grupo de 26 atletas inscritos para a competição.

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Últimos ajustes antes da estreia

Durante os 15 minutos iniciais liberados para a imprensa, os jogadores participaram de atividades leves com bola, exercícios de movimentação e trabalhos físicos. O ambiente foi descontraído, enquanto o elenco demonstrava confiança para o início da campanha no Mundial da América do Norte.

Além disso, a chegada de Machino ampliou as opções ofensivas para Moriyasu. A comissão técnica aproveitou os últimos dias para ajustar detalhes táticos e fortalecer o entrosamento do grupo. O Samurai Blue aposta em uma equipe competitiva e organizada, sobretudo após a reformulação realizada nos últimos meses. Com a saída de Endo, Ko Itakura lidera o time.

Após enfrentar a Holanda na estreia, os japoneses terão pela frente a Tunísia na madrugada do próximo domingo (21). E logo depois, encerrarão a participação na fase de grupos contra a Suécia, na última sexta do mês (26). Enquanto isso, a delegação nipônica mantém o foco total na busca por uma vaga nas oitavas de final.

Com o elenco completo, embora duvidoso, o Japão chega para o primeiro compromisso da Copa do Mundo disposto a surpreender. Dessa forma, a equipe asiática espera iniciar sua caminhada com um resultado positivo, já que o confronto contra os holandeses pode ser decisivo para as pretensões de classificação no Grupo F.

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