Machino reforça elenco do Japão às vésperas da Copa do Mundo

O Japão realizou neste sábado (14) o último treino antes da estreia na Copa. A equipe comandada por Hajime Moriyasu entra em campo diante da Holanda neste domingo (15), pela primeira rodada do Grupo F. O trabalho marcou a reta final da preparação da seleção nipônica, que chegam ao confronto após ajustes importantes no elenco.
O principal destaque da atividade foi a presença do atacante Shuto Machino, de 26 anos, convocado para substituir o volante Wataru Endo, cortado por lesão. O jogador do Mönchengladbach participou normalmente dos trabalhos e completou o grupo de 26 atletas inscritos para a competição.
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Últimos ajustes antes da estreia
Durante os 15 minutos iniciais liberados para a imprensa, os jogadores participaram de atividades leves com bola, exercícios de movimentação e trabalhos físicos. O ambiente foi descontraído, enquanto o elenco demonstrava confiança para o início da campanha no Mundial da América do Norte.
Além disso, a chegada de Machino ampliou as opções ofensivas para Moriyasu. A comissão técnica aproveitou os últimos dias para ajustar detalhes táticos e fortalecer o entrosamento do grupo. O Samurai Blue aposta em uma equipe competitiva e organizada, sobretudo após a reformulação realizada nos últimos meses. Com a saída de Endo, Ko Itakura lidera o time.
Após enfrentar a Holanda na estreia, os japoneses terão pela frente a Tunísia na madrugada do próximo domingo (21). E logo depois, encerrarão a participação na fase de grupos contra a Suécia, na última sexta do mês (26). Enquanto isso, a delegação nipônica mantém o foco total na busca por uma vaga nas oitavas de final.
Com o elenco completo, embora duvidoso, o Japão chega para o primeiro compromisso da Copa do Mundo disposto a surpreender. Dessa forma, a equipe asiática espera iniciar sua caminhada com um resultado positivo, já que o confronto contra os holandeses pode ser decisivo para as pretensões de classificação no Grupo F.