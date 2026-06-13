Galvão faz história e narra primeiro jogo da Seleção em Copas fora da Globo

epois, em A Copa do Mundo de 2026 marca o retorno de Galvão Bueno às transmissões do torneio. Neste sábado (13), o narrador comanda pelo SBT o jogo entre Brasil e Marrocos, em sua estreia oficial no Mundial pela emissora. Será a primeira vez que ele vai comandar um jogo da Seleção Brasileira em Copas do Mundo fora da Rede Globo, por onde ficou por mais de 40 anos.

A participação do locutor, porém, não ocorre exatamente como o planejado. Ele chegou a integrar a equipe que cobriu a cerimônia de abertura, apresentando as atrações que antecederam a primeira partida da competição. Ainda assim, a narração do jogo inaugural ficou sob responsabilidade de Tiago Leifert. De acordo com o SBT, a mudança ocorreu por motivos logísticos.

Aposentadoria nos planos

Nos bastidores, o retorno de Galvão também foi marcado por questões de saúde. O narrador, de 75 anos, passou recentemente por uma cirurgia de hérnia de disco. Após receber alta no início de junho, iniciou o processo de preparação para voltar ao microfone em grandes eventos. Recentemente, ele chegou a admitir a possibilidade de encerrar sua trajetória em Copas do Mundo após 2026.

O SBT, inclusive, faz a transmissão da Copa em parceria com a N Sports, da qual Galvão é sócio. Esta será a 14ª Copa de Galvão. Em 1974, ele narrou alguns jogos para a TV Gazeta, Record e Bandeirantes. Quatro anos depois, em 1978, foi comentarista na Record. Em 1982, já na Globo, narrou algumas partidas ao lado de Luciano do Valle. Em 1986, dividiu o microfone com Osmar Santos. Porém, foi apenas na Copa da Itália, em 1990, que ele assumiu a condição de narrador oficial de jogos da Seleção Brasileira.

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