Neymar lança linha própria de cadeiras gamers às vésperas de Brasil x Marrocos

Neymar usou o período de recuperação da lesão na panturrilha para ampliar sua atuação no mercado publicitário. Às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, o camisa 10 lançou uma linha exclusiva de cadeiras gamers desenvolvida em conjunto com a Flexform, como a parceria mais recente de seu vasto portfólio.

Segundo o estafe do jogador, a participação do astro no projeto não se restringiu apenas a cessão de imagem. O camisa 10 colaborou diretamente na criação dos produtos, contribuindo com escolhas de materiais, acabamentos, cores e outros elementos inspirados em sua personalidade e em seu estilo de vida.

A participação ativa do craque, aliás, foi destacada por Neymar da Silva Santos, pai e empresário do jogador. “Desde o início, buscamos construir algo autêntico. O Neymar Jr. participou ativamente de todo o processo de criação. Trouxe ideias e preferências para que o resultado tivesse a identidade dele em cada detalhe”, afirmou.

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A Flexform colocará no mercado dois modelos batizados com o nome do jogador: Alpha Pro Neymar Jr. e Delta Neymar Jr. A fim de aproximar tecnologia, ergonomia e design de nomes relevantes do esporte, o projeto figura como o primeiro licenciamento de produto da história da marca.

Neymar na Copa do Mundo

Paralelamente ao anúncio comercial, o atacante se manifestou sobre a estreia do Brasil na Copa do Mundo. O camisa 10 é desfalque confirmado para o duelo contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), pela estreia brasileira na competição.

“Amanhã é o dia. Prontos para os desafios. Vamos, Brasil”, escreveu o camisa 10 em seu Instagram.

Sem condições de atuar, Neymar continua o tratamento da lesão muscular. O jogador completa dez dias afastado dos treinamentos com o restante do elenco nos Estados Unidos, realiza sessões de fisioterapia e atividades específicas de fortalecimento desde que apresentou o problema na panturrilha direita.



