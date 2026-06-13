Alívio para Fifa: clima muda e favorece Brasil x Marrocos na estreia da Copa do Mundo

Brasil e Marrocos chegam à Copa do Mundo 2026 com o cenário menos alarmante entre os previstos fora das quatro linhas. Isso porque a previsão climática indica céu aberto, sol e ausência de chuva na região de Nova York para este sábado (13). A estreia das seleções está marcada para as 19h (de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O quadro representa uma mudança importante após dias de preocupação com possíveis impactos climáticos na competição, sobretudo na estreia brasileira. Meteorologistas locais informaram que uma massa de ar mais seco avançou sobre a região metropolitana de Nova York e deve manter o risco de precipitações afastado. Nesse cenário, há otimismo também quanto às ameaças de tempestades no decorrer do Mundial.

As condições climáticas receberam atenção especial nos últimos dias e esse comportamento do clima era apontado como um dos grandes desafios da Copa, especialmente nos Estados Unidos. Contudo, a melhora no comportamento do tempo reduziu consideravelmente a preocupação de organizadores e seleções.

Condições climáticas, e protocolo Fifa

Nos EUA, os protocolos de segurança determinam a paralisação de eventos esportivos quando há detecção de raios nas proximidades. A entidade acionou o regulamento mais de uma vez durante a Copa do Mundo de Clubes nesse mesmo período em 2025 e, por isso, havia preocupação entre dirigentes com o Mundial.

Mesmo com temperaturas ainda consideradas elevadas, a previsão indica um ambiente menos desgastantes do que o registrado nos últimos dias. Também por isso o alívio ganha ainda mais relevância, visto que a região atravessa um período de instabilidade. Na sexta-feira (12), por exemplo, um temporal atingiu os arredores do MetLife Stadium, palco da estreia.

Brasil na fase de grupos

A situação ainda chama atenção pelo calendário da Seleção na fase classificatória. Isso porque a Canarinho disputará seus três primeiros compromissos em arenas sem cobertura total e localizadas em cidades conhecidas pelos verões quentes e instáveis.

Não há partidas previstas para estádios climatizados com teto utilizado como proteção contra tempestades. Muito por isso, o contexto mantém em evidência os protocolos da FIFA para raios e temporais, situação semelhante à registrada em jogos do Mundial de Clubes FIFA de 2025.

Após o duelo contra o Marrocos, o Brasil enfrentará o Haiti em 19 de junho, na Filadélfia, cidade associada a ondas de calor e períodos de instabilidade no meio do ano. Na sequência, a seleção jogará contra a Escócia dia 24 de junho, em Miami, região conhecida pela frequência de tempestades de verão, muitas vezes concentradas no fim da tarde.

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