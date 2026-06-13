Copacabana vive clima de Copa e deve receber 10 mil para jogo de estreia

O clima de Copa do Mundo chegou de vez à Praia de Copacabana. Na manhã deste sábado, dia da estreia do Brasil na competição, a orla mais famosa do país amanheceu vestida de verde e amarelo. Um mar de camisas, bandeiras, réplicas da taça e o barulho das cornetas dominam o ambiente na região.

Pelo sexto Mundal consecutivo, o bairro receberá uma arena na praia, localizada entre o Posto 1 e 2. A expectativa da organização é de que cerca de 10 mil pessoas acessem o espaço, que terá três super telões para a transmissão do jogo contra o Marrocos, às 19h, em Nova Jersey. Além disso, há bares, praça de alimentação e atividades variadas para entreter o público.

A entrada é gratuita, mas há a exigência de um cadastro para a confirmação do ingresso através da plataforma Sympla. A Arena de Copacabana, por sinal, só abre às 16h, mas muitos curiosos rondaram o local nesta manhã e tiraram fotos enquanto passeiam pela praia.

O pequeno Igor Morais aposta na vitória do Brasil por 3 a 0. Este, aliás, foi o placar do confronto contra os marroquinos no Mundial de 1998, quando as seleções também se cruzaram na primeria fase.

“Vamos ganhar, com certeza. E depois quero ver o Neymar jogar no próximo jogo (contra o Haiti)”, disse o torcedor, citando o astro brasileiro que se recupera de lesão na panturrilha e deve voltar a treinar no campo na próxima segunda-feira.

Antes e depois da partida, haverá DJs e shows ao vivo no palco. Neste sábado, L7NNON e Arlindinho se apresentam.

Veja a programação para os jogos do Brasil da primeira fase:

13/06: L7NNON + Arlindinho

19/06: Suel + Thiago Martins

24/06: Pretinho da Serrinha + Thiago Soares

Copacabana ainda terá outros pontos com transmissão do jogo, como os quisoques da orla e a Arena Caju, do Caju Gastrobar, que instalou um telão e espera atrair centenas de pessoas. O Village, no Jockey Club, e a Arena Cardosão também são opções com telão e festa garantida.

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