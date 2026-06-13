Vídeo: sósia de Neymar provoca tumulto em shopping nos EUA e mobiliza segurança

Um sósia de Neymar causou um grande tumulto em um shopping nos Estados Unidos ao atrair a atenção de dezenas de fãs que acreditaram estar diante do próprio atacante da Seleção Brasileira.

O influenciador Eigon Oliver, conhecido nas redes sociais como ‘Sósia do Ney’, caminhava pelo centro de compras vestindo peças semelhantes às da Seleção Brasileira quando começou a ser reconhecido. Em seguida, a semelhança física com o jogador, somada ao figurino, intensificou a confusão e rapidamente chamou a atenção do público.

Veja o vídeo:









Um post compartilhado por Eigon Oliver (@sosiadoney)





Logo depois, a movimentação cresceu de forma desordenada. Torcedores passaram a correr pelos corredores para se aproximar, tirar fotos e registrar vídeos, o que ampliou o tumulto. Diante disso, a equipe de segurança do shopping e até mesmo policiais tiveram de agir com rigor para tentar controlar a situação.

Enquanto isso, o sósia interagiu brevemente com os fãs, o que aumentou ainda mais a aglomeração. Em seguida, os seguranças o retiraram do local para conter a confusão e tentar restabelecer a ordem no ambiente.