Virginia Fonseca expõe emoção por estreia inédita em jogos de Copa: “Vai acontecer”

Virginia Fonseca vive neste sábado (13) um momento inédito em sua trajetória profissional e pessoal. Uma das correspondentes da Globo na Copa do Mundo, a influenciadora está em Nova Jersey, nos EUA, para acompanhar a Seleção Brasileira de perto e será sua primeira vez no estádio em jogo de Mundial. O Brasil estreia às 19h (de Brasília), diante do Marrocos, no MetLife Stadium.

A empresária integra a cobertura da competição como repórter especial do Domingão com Huck, da Globo. Após trabalhos realizados nos últimos dias em território norte-americano, a influenciadora tem estreia prevista no programa para este domingo (14).

Nas redes sociais, ela publicou registros das gravações feitas entre os dias 11 e 12 de junho, com bastidores da produção e ações ligadas à cobertura. Já neste sábado (13), Virginia comentou sobre a ansiedade em viver mais um capítulo inédito em sua trajetória.

“Hoje tem jogo do Brasil! Sabe quando eu imaginei que ia assistir um jogo de Copa do Mundo assim? Em casa eu assistia, fazia festa e tal… Agora aqui, no lugar, assim… Nunca. Nunca. Vai acontecer hoje. Estou um pouco, aliás, muito ansiosa. Muito!”, disse.

Virginia Fonseca nos Estados Unidos

Desde a chegada ao país norte-americano, a empresária também tem compartilhado conteúdos da rotina em Nova York. Ela exibiu registros de passeios, encontros com amigos e, conforme mencionado, bastidores do trabalho local. Parte das gravações ocorreu em pontos turísticos, como a Times Square e o Grand Central Terminal.

A viagem começou no último domingo (7), quando a influenciadora desembarcou no país recebida por uma van particular. Acompanhada do amigo Hebert Gomes, ela também apareceu em outros registros ao lado do influenciador Lucas Guedez.

Ao comentar a experiência, Virginia destacou a oportunidade de conciliar agenda profissional e vivência do torneio. “Muito especial tudo aqui em Nova York. É muito legal poder unir trabalho e essa paixão que move milhões de pessoas. Tenho certeza de que vai ser um dia inesquecível para quem está assistindo de casa”, e completou:

“Achei que estava preparado para viver essa Copa, mas quando você chega aqui e vê brasileiro em todo canto, percebe que é outra coisa. Nova York está uma loucura, cheia de gente animada, cantando, usando a camisa da Seleção. Muita gente espalhando aquela energia brasileira, sabe? Não importa de qual estado você veio, todo mundo vira amigo e torce junto. Parece que a gente carrega um pedacinho do Brasil para onde vai”, disse ao O Globo.

E o relacionamento com Vini Jr?

Em paralelo, a influenciadora voltou a chamar atenção nas redes sociais ao publicar foto do buquê recebido no Dia dos Namorados, na última sexta-feira. Os rumores de reconciliação, porém, só ganharam força mesmo após o comentário de Vini Jr. na postagem, com um coração vermelho.

A influenciadora e o jogador da Seleção confirmaram o fim do relacionamento de seis meses no dia 15 de maio. Apesar da oficialização, o ex-casal nunca abordou publicamente sobre os motivos para o término.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.