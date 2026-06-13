Trump aposta em vaga dos Estados Unidos na final da Copa do Mundo 2026

A goleada dos Estados Unidos sobre o Paraguai por 4 a 1, na estreia da Copa do Mundo de 2026, aumentou o otimismo do presidente Donald Trump em relação à campanha da seleção anfitriã. Após a partida, o chefe de Estado conversou com o técnico Mauricio Pochettino e afirmou acreditar que a equipe tem potencial para chegar à final do torneio.

O contato, aliás, aconteceu por intermédio de Andrew Giuliani, diretor executivo nomeado pela Casa Branca para acompanhar o Mundial. Durante a conversa, Trump elogiou o trabalho do treinador argentino e destacou a qualidade do elenco norte-americano.

Horas antes do jogo, Trump já havia ligado para Pocchetino para elogiá-lo sobre o trabalho à frente da seleção americana.

“Você é um cara fantástico, um grande treinador, e também sei o quão bons são os jogadores. Acho que vocês têm grandes chances de chegar à final. Só quero desejar muita sorte”, declarou o presidente.

A confiança de Trump, inclusive, contrasta com uma declaração feita cerca de um ano atrás, quando questionou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, sobre as possibilidades de os EUA conquistarem o título mundial.

Com a vitória sobre o Paraguai, os norte-americanos assumiram a liderança do Grupo D, com três pontos. Enquanto isso, a primeira rodada da chave será encerrada na madrugada deste domingo, à 1h (de Brasília), quando Austrália e Turquia se enfrentam.

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