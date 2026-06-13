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Trump aposta em vaga dos Estados Unidos na final da Copa do Mundo 2026

Trump aposta em vaga dos Estados Unidos na final da Copa do Mundo 2026
Trump aposta em vaga dos Estados Unidos na final da Copa do Mundo 2026 -

A goleada dos Estados Unidos sobre o Paraguai por 4 a 1, na estreia da Copa do Mundo de 2026, aumentou o otimismo do presidente Donald Trump em relação à campanha da seleção anfitriã. Após a partida, o chefe de Estado conversou com o técnico Mauricio Pochettino e afirmou acreditar que a equipe tem potencial para chegar à final do torneio.

O contato, aliás, aconteceu por intermédio de Andrew Giuliani, diretor executivo nomeado pela Casa Branca para acompanhar o Mundial. Durante a conversa, Trump elogiou o trabalho do treinador argentino e destacou a qualidade do elenco norte-americano.

Horas antes do jogo, Trump já havia ligado para Pocchetino para elogiá-lo sobre o trabalho à frente da seleção americana.

“Você é um cara fantástico, um grande treinador, e também sei o quão bons são os jogadores. Acho que vocês têm grandes chances de chegar à final. Só quero desejar muita sorte”, declarou o presidente.

A confiança de Trump, inclusive, contrasta com uma declaração feita cerca de um ano atrás, quando questionou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, sobre as possibilidades de os EUA conquistarem o título mundial.

Com a vitória sobre o Paraguai, os norte-americanos assumiram a liderança do Grupo D, com três pontos. Enquanto isso, a primeira rodada da chave será encerrada na madrugada deste domingo, à 1h (de Brasília), quando Austrália e Turquia se enfrentam.

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