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Hakimi pode ter julgamento por acusação de estupro definido na próxima semana

Hakimi pode ter julgamento por acusação de estupro definido na próxima semana
Hakimi pode ter julgamento por acusação de estupro definido na próxima semana -

A principal referência desta geração marroquina, adversária do Brasil neste sábado (13), lida com um extracampo bastante conturbado em meio à preparação para estreia na Copa do Mundo 2026. Lateral do PSG, Achraf Hakimi aguarda uma decisão da Justiça francesa sobre o processo em que responde a uma acusação de estupro.

Segundo fonte próxima ao caso, ouvida pela agência AFP, o Tribunal de Apelação de Versalhes deve definir até a próxima sexta-feira (19) se o processo seguirá para julgamento. Caso o cronograma se confirme, o atleta conhecerá o resultado ainda durante a disputa da fase de grupos do Mundial.

A defesa do lateral trabalha para derrubar a ação e busca o arquivamento das acusações. Se os desembargadores rejeitarem o recurso e mantiverem o enquadramento atual do caso, a Justiça marcará uma data para o julgamento.

O jogador está à disposição do Marrocos para estreia contra o Brasil na Copa do Mundo 2026. As seleções se enfrentam neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Acusação contra Hakimi

A investigação contra o lateral começou após uma denúncia apresentada em fevereiro de 2023 por uma mulher de 24 anos. Segundo informações do processo, a denunciante relatou que conheceu Achraf pelo Instagram em janeiro daquele ano. Depois, seguiu para a casa do atleta em um táxi solicitado por ele.

Em depoimento, a denunciante afirmou que o jogador a beijou, a tocou sem consentimento e, na sequência, a estuprou. A mulher também declarou que conseguiu enviar uma mensagem para uma amiga durante o episódio, que seguiu até o local para ajudá-la.

Hakimi, por sua vez, contesta a versão e alega inocência. O lateral recebeu acusação formal, cumpriu medidas de controle judicial e, em fevereiro, passou a responder a uma decisão de envio do caso para julgamento.

Procurada pela AFP, a advogada Fanny Colin preferiu não comentar o andamento do processo. Contudo, em audiência anterior, a defesa sustentou que “a acusação se baseia unicamente na palavra de uma mulher que atrapalhou todas as investigações”. Ela também disse que a denunciante “não quis se submeter a qualquer exame médico e teste de DNA, e se negou a fornecer o nome de testemunhas-chave”.

Divórcio polêmico

A repercussão do caso coincidiu com o período em que o jogador encerrava o divórcio da atriz espanhola Hiba Abouk, após três anos casados, de 2020 a 2023. A separação ganhou espaço nos tabloides devido às discussões sobre divisão patrimonial.

Na época, reportagens indicaram que Abouk pretendia receber 10 milhões de euros (R$ 59,4 milhões à época). As mesmas publicações apontaram que Hakimi teria transferido para sua mãe 80% dos imóveis, veículos e recursos financeiros que possuía para evitar divisão. Os detalhes financeiros da separação, no entanto, nunca vieram a público.

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