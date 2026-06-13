Hakimi pode ter julgamento por acusação de estupro definido na próxima semana

A principal referência desta geração marroquina, adversária do Brasil neste sábado (13), lida com um extracampo bastante conturbado em meio à preparação para estreia na Copa do Mundo 2026. Lateral do PSG, Achraf Hakimi aguarda uma decisão da Justiça francesa sobre o processo em que responde a uma acusação de estupro.

Segundo fonte próxima ao caso, ouvida pela agência AFP, o Tribunal de Apelação de Versalhes deve definir até a próxima sexta-feira (19) se o processo seguirá para julgamento. Caso o cronograma se confirme, o atleta conhecerá o resultado ainda durante a disputa da fase de grupos do Mundial.

A defesa do lateral trabalha para derrubar a ação e busca o arquivamento das acusações. Se os desembargadores rejeitarem o recurso e mantiverem o enquadramento atual do caso, a Justiça marcará uma data para o julgamento.

O jogador está à disposição do Marrocos para estreia contra o Brasil na Copa do Mundo 2026. As seleções se enfrentam neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Acusação contra Hakimi

A investigação contra o lateral começou após uma denúncia apresentada em fevereiro de 2023 por uma mulher de 24 anos. Segundo informações do processo, a denunciante relatou que conheceu Achraf pelo Instagram em janeiro daquele ano. Depois, seguiu para a casa do atleta em um táxi solicitado por ele.

Em depoimento, a denunciante afirmou que o jogador a beijou, a tocou sem consentimento e, na sequência, a estuprou. A mulher também declarou que conseguiu enviar uma mensagem para uma amiga durante o episódio, que seguiu até o local para ajudá-la.

Hakimi, por sua vez, contesta a versão e alega inocência. O lateral recebeu acusação formal, cumpriu medidas de controle judicial e, em fevereiro, passou a responder a uma decisão de envio do caso para julgamento.

Procurada pela AFP, a advogada Fanny Colin preferiu não comentar o andamento do processo. Contudo, em audiência anterior, a defesa sustentou que “a acusação se baseia unicamente na palavra de uma mulher que atrapalhou todas as investigações”. Ela também disse que a denunciante “não quis se submeter a qualquer exame médico e teste de DNA, e se negou a fornecer o nome de testemunhas-chave”.

Divórcio polêmico

A repercussão do caso coincidiu com o período em que o jogador encerrava o divórcio da atriz espanhola Hiba Abouk, após três anos casados, de 2020 a 2023. A separação ganhou espaço nos tabloides devido às discussões sobre divisão patrimonial.

Na época, reportagens indicaram que Abouk pretendia receber 10 milhões de euros (R$ 59,4 milhões à época). As mesmas publicações apontaram que Hakimi teria transferido para sua mãe 80% dos imóveis, veículos e recursos financeiros que possuía para evitar divisão. Os detalhes financeiros da separação, no entanto, nunca vieram a público.

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