Taffarel explica escolha por Weverton na Seleção e sai em defesa de Bento

A convocação de Weverton para a Copa do Mundo de 2026 gerou debates entre torcedores e analistas, principalmente pela boa fase de outros goleiros que apareciam entre os candidatos à terceira vaga da Seleção Brasileira. Em entrevista ao jornal espanhol “AS”, o preparador de goleiros Cláudio Taffarel explicou os motivos da escolha e garantiu que a decisão passou pela experiência do arqueiro.

Segundo o ex-goleiro, Alisson e Ederson sempre estiveram garantidos entre os convocados. A disputa pela última vaga ficou concentrada em outros nomes. Contudo, a comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti optou pelo histórico e pela rodagem de Weverton.

“A decisão aconteceu quando ficou claro que Alisson estava com problemas físicos e que Ederson também não esteve no seu melhor na última partida com a equipe. Então é isso; com Weverton, também buscávamos experiência”, disse Taffarel.

Outro tema abordado durante a entrevista foi a ausência de Bento na lista final da Seleção. Nos últimos meses, o goleiro do Al-Nassr conviveu com críticas por algumas falhas em partidas do clube saudita. No entanto, Taffarel garantiu que esses episódios não influenciaram a decisão da comissão técnica.

” Eu também cometi muitos erros na minha carreira e eles sempre me chamaram de volta. Então não, não foi por isso que não o chamamos”, explicou o ex-goleiro.

Veterano descartado na Seleção Brasileira

Durante a conversa, Taffarel também comentou a situação de Fábio, um dos destaques do Fluminense e dono de uma das carreiras mais longevas do futebol brasileiro. Apesar do excelente momento vivido pelo goleiro de 45 anos, Taffarel indicou que ele não fazia parte da lista de candidatos considerados para a Copa.

“Ele tem 45 anos. É um goleiro que continua jogando bem, em um nível muito alto, e teve seu tempo para jogar pela seleção brasileira no passado, mas não agora. Se não tivéssemos chamado Weverton, na lista estavam Bento, Hugo Souza e John.





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