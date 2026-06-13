Esposa de Endrick emociona atacante com carta antes da estreia na Copa do Mundo

A poucas horas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Endrick recebeu uma homenagem especial. Grávida do primeiro filho do casal, Gabriely Miranda publicou uma carta emocionante para o atacante nas redes sociais, acompanhada de um vídeo que relembra momentos marcantes da trajetória do jogador.

No texto, a influenciadora destacou que a mensagem foi escrita “a quatro mãos”. Além disso, relembrou os desafios, escolhas e conquistas que marcaram a caminhada do camisa 19 até chegar ao principal torneio do futebol mundial.

Gabriely fez questão de citar etapas importantes da carreira recente do atacante, incluindo a conquista do Campeonato Paulista, a transferência para o futebol europeu e a passagem pelo Lyon, da França, antes do retorno ao Real Madrid.

“Conquistamos o Paulistão de 24, nos preparamos para a ida ao Real Madrid e Deus nos indicou o caminho para Lyon, e foi a melhor decisão que a gente poderia ter tomado. Sonhamos primeiro em te ver novamente com a camisa do Brasil e, por fim, sonhamos em te ver disputando uma Copa do Mundo. E, para a glória de Deus, você vai realizar o seu sonho, o meu sonho e o sonho do nosso filho. Um sonho que construímos juntos, com muito fé e trabalho”, escreveu Gabriely.

“Aproveite cada momento dessa jornada incrível. Nunca se esqueça de que você é merecedor de tudo isso. Nada estaria acontecendo se não fosse o seu temor a Deus, a sua determinação, a sua força e a sua disciplina. Pode ter certeza de que milhões de brasileiros estarão torcendo por você e pelo Brasil. E, entre todos eles, existirão dois corações que vibrarão de forma ainda mais intensa a cada conquista, a cada desafio e a cada momento vivido”, completou.

Endrick e sua primeira Copa aos 19 anos

Considerado uma das principais joias do futebol brasileiro, Endrick disputará sua primeira Copa do Mundo nesta edição do torneio.

Aliás, oatacante chega em alta após aproveitar as oportunidades recebidas nos amistosos preparatórios. No último sábado, ele marcou um dos gols da vitória sobre o Egito e reforçou a capacidade de decidir partidas mesmo com poucos minutos em campo. Assim, ele tenta novamente ser decisivo para a Seleção, desta vez em um Mundial.





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