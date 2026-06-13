Globo contrata amigo próximo de Virginia Fonseca para integrar projeto da Copa 2026

A Globo ampliou a participação de influenciadores em sua cobertura da Copa do Mundo e acertou a contratação de Lucas Guedez para um projeto ligado ao Domingão com Huck. Amigo próximo de Virginia Fonseca desde 2021, ele acompanhará a influenciadora nos Estados Unidos e integrará o quadro que estreia neste domingo (14) na programação da emissora.

Ao lado da apresentadora, Guedez participará das gravações com comentários ao longo dos conteúdos produzidos durante o Mundial. Os trabalhos da dupla começaram na última quinta-feira (11), já em solo norte-americano, com alguns bastidores divulgados no Instagram.

O quadro do Domingão com Huck mostrará o ambiente e clima da competição fora dos estádios. Ainda de acordo com a coluna F5, a proposta inclui registros da movimentação dos torcedores nos arredores dos estádios e curiosidades das cidades que recebem os jogos.

Amizade com Virginia Fonseca

A presença de Lucas reforça uma parceria construída muito antes da chegada dos dois à Globo. Os amigos se conheceram pessoalmente em setembro de 2021, durante a festa de lançamento da WePink, marca de cosméticos de Virginia. A partir do encontro, a convivência se intensificou tanto nas redes sociais quanto na vida pessoal.

Com o crescimento profissional de ambos, a amizade também ganhou espaço diante das câmeras. A sintonia levou a dupla a dividir espaço no programa Sabadou com Virginia, exibido pelo SBT, onde o influenciador atuava como assistente de palco. A atração chegou ao fim em março deste ano na emissora.

Quadro da Globo causa polêmica

Antes mesmo da chegada de Guedez, a contratação de Virginia pela Globo já havia causado reação. Isso porque, no fim de maio, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) divulgou uma manifestação de repúdio à escolha da influenciadora. Segundo a entidade, há preocupação com o avanço de criadores de conteúdo digital em espaços tradicionalmente ocupados por profissionais formados.

Apesar da polêmica e do término com Vini Jr., a Globo manteve o projeto com a influenciadora. O contato com jogadores nunca integrou o formato do quadro, mesmo antes do fim do namoro entre a empresária e o camisa 7 da Seleção Brasileira. Vinicius é um dos titulares de Carlo Ancelotti para Copa do Mundo.

Lucas Guedez nas redes sociais

Antes de alcançar projeção nacional, atualmente com mais de 10,5 milhões de seguidores no Instagram, Lucas trabalhou como recreador infantil e em buffets. A popularidade começou a crescer após sua entrada no TikTok, conquistando audiência com vídeos marcados pelo humor ácido e pela espontaneidade.

O fortalecimento de sua presença digital também contou com a aproximação de artistas já conhecidos do grande público. Segundo o histórico de sua trajetória, nomes como Luísa Sonza e Whindersson Nunes tiveram papel importante em sua exposição inicial na mídia.

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