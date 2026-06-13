Brasil estreia na Copa com patch exclusivo para campeões mundiais no uniforme

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 terá uma novidade além das quatro linhas. No duelo deste sábado (13/6), contra Marrocos, em Nova Jersey, os jogadores entrarão em campo com um patch dourado aplicado na manga esquerda da camisa.

A peça faz parte de uma nova identidade visual criada pela Fifa para o Mundial. Ao todo, a entidade desenvolveu três versões do patch para a competição: dourada, preta e branca.

A cor dourada, porém, será reservada exclusivamente às seleções que já conquistaram ao menos um título mundial. Como o Brasil será o primeiro campeão do mundo a estrear na competição, caberá à equipe de Carlo Ancelotti inaugurar oficialmente a novidade diante dos marroquinos.

Assim, a iniciativa busca destacar as seleções que já levantaram a taça mais importante do futebol. Além do Brasil, outras sete equipes utilizarão o patch dourado ao longo da Copa do Mundo: Argentina, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Uruguai.

O detalhe visual passa a funcionar como uma espécie de reconhecimento aos países que marcaram a história do torneio com conquistas mundiais.

Assim, enquanto a novidade chama atenção fora das quatro linhas, o foco da Seleção segue na busca pelo hexa. O Brasil encara Marrocos neste sábado, às 19h (de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

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