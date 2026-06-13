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Brasil estreia na Copa com patch exclusivo para campeões mundiais no uniforme

Brasil estreia na Copa com patch exclusivo para campeões mundiais no uniforme
Brasil estreia na Copa com patch exclusivo para campeões mundiais no uniforme -

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 terá uma novidade além das quatro linhas. No duelo deste sábado (13/6), contra Marrocos, em Nova Jersey, os jogadores entrarão em campo com um patch dourado aplicado na manga esquerda da camisa.

A peça faz parte de uma nova identidade visual criada pela Fifa para o Mundial. Ao todo, a entidade desenvolveu três versões do patch para a competição: dourada, preta e branca.

A cor dourada, porém, será reservada exclusivamente às seleções que já conquistaram ao menos um título mundial. Como o Brasil será o primeiro campeão do mundo a estrear na competição, caberá à equipe de Carlo Ancelotti inaugurar oficialmente a novidade diante dos marroquinos.

Assim, a iniciativa busca destacar as seleções que já levantaram a taça mais importante do futebol. Além do Brasil, outras sete equipes utilizarão o patch dourado ao longo da Copa do Mundo: Argentina, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Uruguai.

O detalhe visual passa a funcionar como uma espécie de reconhecimento aos países que marcaram a história do torneio com conquistas mundiais.

Assim, enquanto a novidade chama atenção fora das quatro linhas, o foco da Seleção segue na busca pelo hexa. O Brasil encara Marrocos neste sábado, às 19h (de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

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