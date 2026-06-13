Com Neymar na delegação, Brasil chega ao MetLife para estreia na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira já está no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para a estreia na Copa do Mundo de 2026. O ônibus do Brasil chegou ao local na tarde deste sábado (13/6), levando os jogadores que enfrentarão Marrocos e também Neymar, que segue em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita.

Afinal, mesmo sem condições de atuar, o camisa 10 acompanhou normalmente a delegação e desembarcou junto aos companheiros. Assim, a presença do atacante reforça a integração do grupo às vésperas do primeiro compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti no Mundial.

Com a chegada ao estádio, os atletas seguiram diretamente para os vestiários para os preparativos finais antes da partida, marcada para as 19h (de Brasília).

Estádio traz lembranças positivas ao Brasil

Aliás, o palco da estreia brasileira guarda boas recordações para a Seleção. Esta será a primeira vez que o Brasil atua no MetLife Stadium desde setembro de 2018.

Na ocasião, a equipe então comandada por Tite venceu os Estados Unidos por 2 a 0 em amistoso disputado diante de mais de 70 mil torcedores. Roberto Firmino e Neymar marcaram os gols, ainda no primeiro tempo.

Assim, quase oito anos depois, o MetLife volta a receber a Seleção em um contexto muito mais importante. O duelo contra Marrocos abre a caminhada brasileira na busca pelo hexacampeonato mundial.

Integrante do Grupo C, o Brasil ainda terá pela frente Escócia e Haiti na primeira fase. A expectativa é de estádio lotado para acompanhar a estreia da equipe de Carlo Ancelotti em sua primeira Copa do Mundo no comando da Seleção.

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