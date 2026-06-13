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Com Neymar na delegação, Brasil chega ao MetLife para estreia na Copa do Mundo

Com Neymar na delegação, Brasil chega ao MetLife para estreia na Copa do Mundo
Com Neymar na delegação, Brasil chega ao MetLife para estreia na Copa do Mundo -

A Seleção Brasileira já está no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para a estreia na Copa do Mundo de 2026. O ônibus do Brasil chegou ao local na tarde deste sábado (13/6), levando os jogadores que enfrentarão Marrocos e também Neymar, que segue em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita.

Afinal, mesmo sem condições de atuar, o camisa 10 acompanhou normalmente a delegação e desembarcou junto aos companheiros. Assim, a presença do atacante reforça a integração do grupo às vésperas do primeiro compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti no Mundial.

Com a chegada ao estádio, os atletas seguiram diretamente para os vestiários para os preparativos finais antes da partida, marcada para as 19h (de Brasília).

Estádio traz lembranças positivas ao Brasil

Aliás, o palco da estreia brasileira guarda boas recordações para a Seleção. Esta será a primeira vez que o Brasil atua no MetLife Stadium desde setembro de 2018.

Na ocasião, a equipe então comandada por Tite venceu os Estados Unidos por 2 a 0 em amistoso disputado diante de mais de 70 mil torcedores. Roberto Firmino e Neymar marcaram os gols, ainda no primeiro tempo.

Assim, quase oito anos depois, o MetLife volta a receber a Seleção em um contexto muito mais importante. O duelo contra Marrocos abre a caminhada brasileira na busca pelo hexacampeonato mundial.

Integrante do Grupo C, o Brasil ainda terá pela frente Escócia e Haiti na primeira fase. A expectativa é de estádio lotado para acompanhar a estreia da equipe de Carlo Ancelotti em sua primeira Copa do Mundo no comando da Seleção.

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