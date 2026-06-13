Ancelotti surpreende e promove três mudanças no Brasil para estreia contra Marrocos

Carlo Ancelotti guardou uma surpresa para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Horas antes do duelo contra Marrocos, neste sábado (13/6), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o treinador definiu uma escalação diferente daquela que havia sinalizado durante a maior parte da preparação.
As novidades são Igor Thiago, Ibañez e Douglas Santos entre os titulares. A decisão foi comunicada aos jogadores apenas na manhã deste sábado e causou surpresa até mesmo dentro da delegação.
Ao longo da semana, os treinamentos indicavam um cenário distinto. Matheus Cunha aparecia como favorito para ocupar a vaga no comando do ataque, enquanto Danilo e Alex Sandro eram os mais cotados para iniciar a partida nas laterais. No entanto, Ancelotti optou por uma formação inédita para abrir a caminhada brasileira na busca pelo hexacampeonato.
Escalação inédita do Brasil
Com as mudanças, o Brasil vai a campo com: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago.
O time é semelhante à utilizada no amistoso contra o Egito, disputado no último fim de semana. A principal alteração ocorre na defesa. Com o corte de Wesley por lesão, Gabriel Magalhães assume a vaga no sistema defensivo e Ibañez passa a atuar improvisado pela lateral direita.
Além disso, a escolha por Igor Thiago representa uma das principais apostas de Ancelotti para o confronto. Embora Matheus Cunha tenha treinado diversas vezes entre os titulares durante a semana, o atacante do Brentford recebeu oportunidades em algumas atividades e convenceu a comissão técnica.
Aos 24 anos, o centroavante chega à Copa credenciado pela grande temporada no futebol inglês. Com 22 gols marcados, terminou a última edição da Premier League como vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Haaland.
Pela Seleção Brasileira, porém, sua trajetória ainda é curta. Igor Thiago soma apenas quatro partidas e dois gols com a camisa verde e amarela.
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