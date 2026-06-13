Brasil domina arquibancadas, mas escalação gera reação antes de estreia contra Marrocos

O clima de Copa do Mundo já tomou conta do MetLife Stadium horas antes da bola rolar para Brasil e Marrocos, neste sábado (13/6), pela primeira rodada do Grupo C. Com ampla maioria nas arquibancadas, a torcida brasileira transformou a arena em uma espécie de extensão de casa, embora os marroquinos também tenham marcado presença de forma organizada.

A estimativa é de que cerca de 75% do público seja formado por brasileiros. Diferentemente dos adversários, que se concentraram majoritariamente atrás de um dos gols, os torcedores da Seleção se espalharam por diversos setores do estádio, criando uma atmosfera predominantemente verde e amarela.

A temperatura do ambiente também está alta. Em alguns momentos, uma música eletrônica em volume máximo tomou conta do sistema de som do estádio, a ponto de incomodar parte dos presentes.

Pouco depois, o clima mudou completamente quando o som ambiente passou a tocar músicas brasileiras. Entre elas, sucessos de Zeca Pagodinho, que foram acompanhados por muitos torcedores nas arquibancadas.

Escalação do Brasil divide opiniões

A divulgação da escalação brasileira também provocou reações antes da partida. A principal surpresa promovida por Carlo Ancelotti foi a escolha de Igor Thiago para o comando do ataque. A decisão não passou despercebida pelos torcedores presentes no MetLife Stadium.

Entre conversas nos corredores e manifestações nas arquibancadas, parte da torcida demonstrou preferência por outras opções ofensivas e recebeu a notícia com certa desconfiança. Ainda assim, o ambiente permaneceu de expectativa para ver o atacante do Brentford em ação.

Embora em menor número, os marroquinos também contribuíram para o clima da partida. Afinal, além da concentração organizada atrás de uma das metas, um detalhe chamou a atenção na área destinada à imprensa. Cerca de dez jornalistas marroquinos acompanharam a movimentação vestindo camisas da própria seleção. Aliás, uma cena incomum em grandes coberturas esportivas e que despertou curiosidade entre profissionais de outros países.

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