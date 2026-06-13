Espanha e Alemanha recorrem a coletes de gelo para enfrentar calor nos EUA

As seleções europeias que estão nos Estados Unidos enfrentam um obstáculo inesperado: o calor extremo. Para suportar as altas temperaturas, Espanha e Alemanha recorreram a coletes de gelo, que funcionam com placas refrigeradas presas ao corpo, ajudando a reduzir a sensação térmica durante os treinos. Essa estratégia tem sido fundamental para manter o rendimento dos atletas em condições climáticas tão desgastantes.

A Alemanha escolheu Winston-Salem, na Carolina do Norte, como sede de sua preparação. Lá, os termômetros chegaram a 41 °C, exigindo medidas adicionais além dos coletes. O time instalou ventiladores ao redor do campo para tentar amenizar o ambiente e proporcionar algum alívio aos jogadores durante as sessões de treino.

Tecnologia usada por Espanha e Alemanha não é novidade

Já a Espanha optou por Chattanooga, no Tennessee, onde o calor é menos intenso, mas ainda desafiador, com temperaturas em torno de 33 °C. Mesmo assim, os espanhóis também recorreram aos coletes de gelo para garantir que os atletas consigam treinar em boas condições físicas e psicológicas.

Vale lembrar que essa tecnologia não é novidade no esporte. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, o Comitê Olímpico do Brasil distribuiu kits de refrigeração semelhantes para seus atletas, mostrando que o uso de equipamentos para controlar a temperatura corporal já faz parte da rotina esportiva em competições de alto nível.

Quanto às estreias, aliás, a Espanha enfrenta Cabo Verde na próxima segunda-feira (15), às 13h, em Atlanta, na Geórgia. A Alemanha entra em campo antes, neste domingo (14), às 14h, contra Curaçao, em Houston, no Texas. Ambas as seleções terão de lidar não apenas com seus adversários, mas também com o desafio climático que marca esta fase de preparação.

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