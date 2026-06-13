Cristiano Ronaldo exibe o físico de sunga em treino de Portugal; veja fotos

Cristiano Ronaldo chamou atenção nas redes sociais ao mostrar como tem enfrentado o calor intenso dos Estados Unidos. O craque português publicou imagens de treino em Palm Beach Gardens, onde apareceu de sunga durante as atividades da seleção de Portugal neste sábado (13). A equipe desembarcou na Flórida apenas na sexta-feira, sendo a última entre as 48 seleções a chegar aos países-sede da Copa do Mundo — Estados Unidos, México e Canadá.

A decisão de permanecer em Portugal até a reta final da preparação foi estratégica, mas a Fifa exige que todas as seleções estejam em suas cidades de base pelo menos cinco dias antes da estreia. Assim, o time de Ronaldo cumpriu o prazo e já iniciou os trabalhos no CT Gardens North County District Park, localizado em Palm Beach Gardens.

Portugal de Cristiano Ronaldo: chegada tardia

O calor norte-americano tem sido um desafio para várias equipes, e Portugal não foge à regra. A chegada tardia reforça a confiança da comissão técnica em manter o ritmo de treinos no próprio país antes de se adaptar às condições climáticas dos Estados Unidos.

O primeiro compromisso de Portugal, a última seleção a desembarcar nos Estados Unidos, será contra a República Democrática do Congo. O adversário africano, aliás, chegou ao Texas na quinta-feira, sendo o penúltimo a se apresentar para o torneio. A partida pelo Grupo K do Mundial está marcada para quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), em Houston.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.