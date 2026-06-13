Com gol na estreia da Seleção, Vini Jr iguala feito de Ronaldinho Gaúcho em Copas

Ao anotar o primeiro gol da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), em Nova Jersey, diante de Marrocos, Vini Jr igualou um feito de Ronaldinho Gaúcho. Ambos balançaram as redes em duas edições diferentes do torneio.

O camisa 7 já havia deixado sua marca na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, na fase de grupos da Copa do Catar, quando também distribuiu duas assistências diante da Sérvia. Agora, diante dos marroquinos, foi responsável pelo gol que garantiu o empate por 1 a 1 ainda no primeiro tempo, depois de o Brasil sair atrás no placar.

Ronaldinho, por sua vez, fez história em 2002 com uma cobrança de falta memorável contra a Inglaterra. Na ocasião, pelas quartas de final, ele encobriu o goleiro David Seaman. Quatro anos depois, voltou a marcar na vitória por 4 a 1 sobre o Japão, na fase de grupos da Copa da Alemanha.

Além da comparação com o ídolo, Vini Jr se destaca por sua regularidade. Desde 2023, ele é o jogador com mais participações diretas em gols no ciclo da Copa. Foram, portanto, 14 contribuições, divididas entre oito gols e seis assistências.

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