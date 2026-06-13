Brasil estreia com empate diante do Marrocos e adia primeira vitória na Copa do Mundo

A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 terminou sem vitória. Neste sábado (13/6), a equipe comandada por Carlo Ancelotti empatou por 1 a 1 com o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Os marroquinos saíram na frente com Saibari após erro brasileiro na saída de bola. Contudo, Vini Jr marcou um golaço ainda no primeiro tempo para deixar tudo igual. Na etapa final, as duas seleções criaram boas oportunidades, mas pararam nas atuações decisivas de Alisson e Bono.
Agora, com o resultado, as equipes esperam o próximo jogo para saber a situação do grupo. O Brasil encara o Haiti, na próximo sexta-feira (19/6), enquanto o Marrocos encara a Escócia.
Primeiro tempo
O Brasil foi surpreendido por Marrocos nos primeiros minutos da estreia na Copa do Mundo e encontrou muitas dificuldades para controlar o jogo. Com marcação intensa e velocidade pelos lados, os marroquinos criaram as melhores oportunidades e abriram o placar aos 20 minutos. Saibari aproveitou um erro brasileiro na saída de bola, recebeu passe de Brahim Díaz e encobriu Alisson.
A equipe de Carlo Ancelotti demorou para reagir e acumulou erros técnicos, principalmente no meio-campo. Mesmo assim, cresceu após a parada para hidratação e chegou ao empate aos 31 minutos. Vini Jr recebeu pela esquerda, cortou a marcação para o meio e acertou uma bela finalização para marcar um golaço e deixar tudo igual no MetLife Stadium.
Depois do empate, o Brasil passou a controlar mais a posse de bola, mas seguiu sofrendo com os contra-ataques de Hakimi e Brahim Díaz. Já nos acréscimos, Paquetá quase virou o jogo em uma linda finalização de voleio, defendida por Bono. Assim, as equipes foram para o intervalo empatadas por 1 a 1.
Segundo tempo
Depois de um primeiro tempo equilibrado, encerrado em 1 a 1 graças ao golaço de Vini Jr, o Brasil voltou do intervalo com mudanças promovidas por Carlo Ancelotti. Danilo e Fabinho entraram nos lugares dos amarelados Ibañez e Casemiro, e a Seleção começou a etapa final pressionando. Logo aos sete minutos, Igor Thiago recebeu dentro da área após cobrança rápida de lateral de Paquetá, mas parou em grande defesa de Bono.
Com o passar do tempo, o jogo ficou mais aberto. Ancelotti lançou Luiz Henrique e Matheus Cunha para aumentar o poder ofensivo, e o Brasil passou a criar mais espaços. A melhor oportunidade veio aos 32 minutos, quando Matheus Cunha encontrou Vini Jr em velocidade. O atacante serviu Raphinha dentro da área, mas o camisa 11 finalizou mal e facilitou a defesa de Bono. Pouco antes, Bruno Guimarães também havia levado perigo em chute cruzado após boa jogada de Luiz Henrique.
Nos minutos finais, porém, Marrocos voltou a crescer e assustou a defesa brasileira. Alisson precisou fazer duas grandes defesas seguidas em finalizações de El Aynaoui e Amaimouni, evitando a virada africana. Já nos acréscimos, o Brasil respondeu com pressão. Danilo teve duas boas oportunidades dentro da área, mas novamente parou em Bono. Assim, a partida seguiu aberta até os instantes finais, com chances para os dois lados e os goleiros como protagonistas. Contudo, o embate terminou empatado em 1 a 1.
BRASIL 1X1 MARROCOS
Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo C
Data e hora: 13/6/2026 (sábado), 19h (de Brasília)
Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
Público: 80.660 torcedores.
Gols: Saibari, 20’/1ºT (0-1); Vini Jr., 31’/1ºT (‘1-1)
BRASIL: Alisson; Ibañez (Danilo, intervalo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho, intervalo), Bruno Guimarães (Danilo Santos, 34’/2ºT) e Lucas Paquetá (Luiz Henrique, 15’/2ºT); Vinicius Junior, Igor Thiago (Matheus Cunha, 15’/2ºT) e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.
MARROCOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Diop e Noussair Mazraoui (Salah Edine, 33’/2ºT); Neil El Aynaoui, Ounahi (El Mourabet, 18’/2ºT), Bounaddi e Brahim Díaz (Talbi, 18’/2ºT); Saibari (Rahimi, 43’/2ºT) e El Khannouss (Amaimouni, 33’/2ºT). Técnico:Mohamed Quahbi.
Árbitro: Slavko Vincic (ESL)
Assistentes: Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL)
VAR: Sandro Schärer(ALE)
Cartões Amarelos: Ibañez, Casemiro (BRA)
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