Ancelotti vê ansiedade do Brasil em empate com Marrocos na estreia da Copa

A Seleção Brasileira estreou com empate na Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (13/6), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o Brasil ficou no 1 a 1 com Marrocos pela primeira rodada do Grupo C. Ismael Saibari abriu o placar para os africanos, enquanto Vinicius Júnior marcou o gol da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Após a partida, o treinador italiano reconheceu que a Seleção encontrou dificuldades principalmente na etapa inicial. Segundo Ancelotti, o time entrou em campo ansioso, teve problemas para escapar da pressão marroquina e cometeu muitos erros na saída de bola.

“Partida difícil, muito disputada, contra uma boa equipe. No primeiro tempo não fomos bem. No segundo, melhoramos. Não começamos bem, estávamos um pouco preocupados e perdemos muitas bolas. Fomos melhores na segunda etapa, mas o jogo foi difícil. Vi um pouco de ansiedade. Não conseguimos sair da pressão no primeiro tempo. Esperava um início melhor, mas o Marrocos é um grande adversário. Agora é focar no próximo jogo.”

O Brasil saiu atrás do placar aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Saibari aproveitou uma falha brasileira na saída de bola para marcar. A reação veio aos 31 minutos, com um golaço de Vinicius Júnior após jogada individual pela esquerda.

Na etapa final, Ancelotti promoveu mudanças e viu a equipe crescer ofensivamente. Ainda assim, Marrocos continuou levando perigo, exigindo boas intervenções de Alisson. Nos minutos finais, a Seleção pressionou em busca da vitória, mas esbarrou nas defesas de Bono eteve que se contentar com a igualdade.

Situação do Brasil na Copa

Com o resultado, Brasil e Marrocos somam um ponto cada no Grupo C. A classificação da chave ainda será completada após o confronto entre Haiti e Escócia. Dependendo do resultado da partida, a Seleção pode encerrar a primeira rodada na vice-liderança, em terceiro lugar ou até mesmo na quarta posição pelos critérios de desempate.

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