Virginia comemora gol de Vini Jr na estreia do Brasil na Copa

A influenciadora Virginia Fonseca comemorou o gol de Vinicius Júnior na vitória do Brasil sobre o Marrocos, neste sábado (13), na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Presente em um camarote no estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, ela compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece celebrando o lance ao lado de amigos antes de a câmera mostrar o camisa 7 em campo.

A publicação ganhou repercussão porque Virginia e Vinicius Júnior encerraram o relacionamento em maio deste ano, após cerca de sete meses juntos. Nos últimos dias, porém, interações entre os dois voltaram a alimentar especulações sobre uma possível reaproximação.

Na sexta-feira (12), Dia dos Namorados, a influenciadora publicou fotos de uma joia recebida junto com um buquê de flores vermelhas, sem revelar o remetente. Pouco depois, Vinicius Júnior comentou a publicação com um coração, gesto que levou seguidores a associarem o presente ao atacante.

Sinais de reconciliação

Além disso, outras situações recentes reforçaram as especulações nas redes sociais. Uma delas ocorreu após uma partida da NBA no Madison Square Garden, em Nova York. Registros publicados pelo assessor de Vinicius Júnior mostraram uma localização semelhante à exibida por Virginia, levando internautas a sugerirem que ambos teriam acompanhado o evento juntos ou em setores próximos.

Outro detalhe observado pelos seguidores foi a remoção da publicação em que Virginia anunciava o término do relacionamento. Na ocasião, a influenciadora afirmou que “certas coisas são inegociáveis” ao comentar a separação.

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