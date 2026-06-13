Igor Thiago admite ansiedade do Brasil na estreia da Copa e pede reação após empate

A Seleção Brasileira começou a Copa do Mundo de 2026 sem o resultado esperado. Neste sábado (13/6), no MetLife Stadium, em Nova Jersey,o Brasil empatou por 1 a 1 com Marrocos pela primeira rodada do Grupo C. Em uma atuação marcada por dificuldades na construção das jogadas e pouca inspiração coletiva, o Brasil foi salvo mais uma vez pelo talento individual de Vinicius Júnior.

O roteiro não foi muito diferente de várias partidas vividas por Carlo Ancelotti no Real Madrid. A equipe teve pouco controle das ações, sofreu com a intensidade do adversário e precisou da estrela de um de seus principais jogadores para evitar a derrota. Saibari abriu o placar para os marroquinos após encobrir Alisson em belo lance, enquanto Vini Jr empatou com um golaço ainda no primeiro tempo.

Titular na estreia, Igor Thiago admitiu que a ansiedade pesou para a Seleção. Especialmente por conta da inexperiência de boa parte do elenco em Copas do Mundo. Apesar disso, o atacante demonstrou confiança na recuperação da equipe ao longo da competição.

“Eu acho que eu posso dizer que sim, né? Porque todo mundo aqui, a maioria está na primeira Copa, mas os mais velhos têm abraçado a gente, têm botado a gente na direção certa, então eu acho que, no final, tudo vai dar certo.”

Após o apito final, o centroavante também pregou tranquilidade e reforçou a necessidade de virar a chave rapidamente para a sequência do torneio.

“Agora levantar a cabeça, seguir para o próximo jogo. Faz parte, agora, como eu falei, seguir para o próximo jogo.”

Igor Thiago fala da dificuldade do Brasil na estreia

Questionado sobre a dificuldade ofensiva do Brasil, que demorou para explorar o lado direito do ataque durante a partida, Igor evitou apontar problemas táticos. Para ele, a equipe compreendeu o plano de jogo elaborado por Carlo Ancelotti, mas faltou executar melhor dentro de campo.

“Não, não, não, eu acho que a ideia foi bem clara daquilo que o professor pediu para a gente fazer no meio de campo, a gente tentou o nosso melhor ali dentro. Eu acho que faltou um pouco mais de concentração da nossa parte. Agora é levantar a cabeça e seguir em frente.”

Com o empate, Brasil e Marrocos somam um ponto cada no Grupo C. A Seleção agora volta as atenções para a segunda rodada, quando buscará a primeira vitória no Mundial para ganhar tranquilidade na luta por uma vaga nas oitavas de final.

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