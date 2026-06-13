Fabinho sofre sangramento no nariz e recebe atendimento em Brasil x Marrocos

Na estreia do Brasil na Copa do Mundo, um episódio envolvendo Fabinho chamou atenção. Aos 18 minutos do segundo tempo contra Marrocos, o volante precisou deixar o campo para atendimento médico após apresentar sangramento no nariz.

Não ficou claro se o problema foi causado por uma pancada, mas a interrupção exigiu que o jogador brasileiro trocasse de camisa antes de retornar para a partida.

Apesar do susto, Fabinho conseguiu voltar rapidamente ao gramado e seguir no jogo partida, mostrando disposição para contribuir com a Seleção. O episódio, aliás, reforçou a intensidade física da estreia, marcada por disputas duras e clima de tensão.

O Brasil, naquele momento, empatava em 1 a 1 com os marroquinos. Saibari havia aberto o placar para a equipe africana, enquanto Vini Jr marcou um belo gol para igualar o marcador ainda na primeira etapa.

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