Haiti x Escócia, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 21h

Haiti e Escócia se enfrentam neste sábado. O duelo acontece às 22h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C, o mesmo do Brasil. Mas, desde 21h (de Brasília), a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não deixe de acompanhar este duelo com a Voz do Esporte (de Brasília).

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