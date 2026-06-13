Empate com Marrocos quebra rotina e iguala pior estreia recente do Brasil em Copas

A Seleção Brasileira iniciou a caminhada na Copa do Mundo de 2026 de maneira incomum. O empate por 1 a 1 com o Marrocos, neste sábado (13/6) , no MetLife Stadium, em Nova Jersey, representou apenas a quarta vez em toda a história que o Brasil não venceu sua partida de estreia em um Mundial.

Apesar do tropeço, o retrospecto brasileiro em aberturas de Copa continua amplamente favorável. Em 23 participações, a Seleção acumula 17 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. Assim, alcançando um aproveitamento de 79,7% nos primeiros compromissos da competição.

Antes do duelo contra os marroquinos, os únicos empates haviam acontecido em 1974, quando o Brasil ficou no 0 a 0 com a então Iugoslávia, em 1978, no 1 a 1 diante da Suécia. Por fim, em 2018, no empate por 1 a 1 com a Suíça, na Rússia.

Em Nova Jersey, porém, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encontrou dificuldades desde os primeiros minutos. Marrocos abriu o placar com Saibari, após aproveitar um erro brasileiro na construção da jogada. Ainda no primeiro tempo, Vinicius Júnior chamou a responsabilidade e marcou um belo gol para garantir o empate.

Agora, o Brasil busca a primeira vitória na competição para evitar que a estreia sem triunfo complique a caminhada no Grupo C. A Seleção volta a campo na próxima rodada, contra o Haiti, precisando de um resultado positivo para ganhar tranquilidade na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

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