Roberto Assaf: Brasil longe do melhor

O Brasil estreou na Copa do Mundo mostrando um futebol razoável, diante de um adversário bem armado e com bons atletas, e que enfrenta qualquer um sem receio. Mas não exibiu, por ora, futebol para ser campeão. Apenas para o óbvio, ou seja, passar de fase, embora ainda não tenha sido possível observar os outros prováveis candidatos. Empatou por 1 a 1 com o Marrocos. Para chegar ao título, no entanto, é preciso muito mais.

O Marrocos tomou a iniciativa da partida, tocando a bola com rapidez, procurando o jogo ofensivo, envolvendo o Brasil. Quando a seleção de Ancelotti conseguiu equilibrar as ações, buscando empurrar o adversário, a equipe africana acertou um contra-ataque, que deixou Saibari livre, aos 21 minutos. O atacante ganhou a corrida com Gabriel Magalhães e tocou na saída de Alisson: 1 a 0. O Brasil, efetivamente desorganizado, não conseguia acertar nenhum setor, prioritariamente o meio, e permitia que o time treinado por Mohamed Ouhabi tivesse a bola e criasse problemas, sem tomar conhecimento da fama contrária.

Aos 32, quando a coisa efetivamente desandava, sob um bombardeio de críticas, Vinícius Júnior recebeu de Bruno Guimarães, driblou El Aynaoui e mandou a pancada à esquerda de Bounou: 1 a 1. O jogo, enfim, ficou equilibrado, pois o Marrocos, meio assustado, pois já se considerava superior em todos os sentidos, diminuiu o ritmo. Nos acréscimos, Paquetá quase desempata num voleio, que o goleiro mandou para escanteio. Ao fim do primeiro tempo, dadas as circunstâncias, o resultado acabou sendo justo.

Como foi o Brasil no segundo tempo

No intervalo, por causa de advertências, Ibañez e Casemiro foram substituídos respectivamente por Danilo e Fabinho. E o Marrocos, como ocorrera na etapa inicial, voltou tentando impor o seu jogo. Mas o Brasil parecia mais ligado. Aos sete, Igor Thiago chutou forte e Bounou defendeu. Era uma partida disputada, pois o preparo físico superava a técnica, sem, no entanto, vantagem para ninguém. É fato, porém, que o nível dos africanos caiu. Tanto que fizeram duas mudanças para ganhar maior consistência, o que aconteceu, pois, na prática, um empate com o Brasil na estréia é um resultado aceitável em qualquer circunstância.

Mais substituições surgiram e a partida continuou indefinida, sem que se pudesse apontar um vencedor. Nenhuma das equipes se sentia segura. E não conseguia criar oportunidades. Aos 93, El Anayoui bateu de longe e Alisson evitou o frango. E o duelo terminou. Ficou de bom tamanho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.