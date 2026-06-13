Vini Jr é eleito melhor em campo e assume protagonismo do Brasil na estreia da Copa

A Seleção Brasileira não estreou da forma como imaginava na Copa do Mundo de 2026. O empate por 1 a 1 com o Marrocos, neste sábado (13/6), em Nova Jersey, deixou o Brasil em alerta para a sequência do torneio. Ainda assim, a atuação de Vinicius Júnior foi um dos poucos pontos positivos da noite.

Autor do gol que garantiu o empate brasileiro, o camisa 7 foi eleito pela Fifa o melhor jogador da partida. Mais do que o gol marcado, Vini assumiu a responsabilidade nos momentos mais difíceis do confronto e foi o principal desafogo ofensivo da equipe.

Em uma atuação coletiva abaixo das expectativas, o atacante apareceu com arrancadas, dribles e movimentação constante para tentar quebrar a forte marcação marroquina. Além disso, foi dele a principal fonte de energia para a torcida brasileira presente no MetLife Stadium. Após a partida, Vinicius reconheceu que ainda pode render mais individualmente, mas valorizou a entrega da equipe.

“Acredito que possa melhorar muito. Fiz o gol, mas não tive 100% na minha parte técnica. Mas acredito que posso melhorar e ajudar mais no ataque, consegui ajudar muito na defesa, onde todo mundo fez uma grande partida. Temos que melhorar e evoluir para ganhar a competição.”

Vini critica início da Seleção

O gol do empate saiu em uma jogada que lembrou os melhores momentos do atacante pelo Real Madrid. Depois de trocar passes com Bruno Guimarães, Vini recebeu novamente pela esquerda, encarou a marcação de El Aynaoui, levou para o meio e finalizou sem chances para Bono.

“Acredito que começamos muito mal no primeiro tempo, dificultou muito porque acabamos tomando gol e depois para engrenar a estreia é sempre difícil, mas a gente tem que melhorar e seguir evoluindo porque é Copa não vai ter jogo fácil. A gente tem que segurar mais a bola, ficar mais com a bola, mover de um lado a outro, porque muitas vezes o adversário vai vir para defender e sair no contra-ataque, mas não tem muito o que falar, é trabalhar que o próximo jogo já está muito perto.”, disse o camisa 7.

Vini Jr não consegue o mesmo protagonismo do Brasil no segundo tempo

Mesmo sendo a principal referência ofensiva da equipe, Vini também chamou atenção pelo trabalho sem a bola. O atacante participou ativamente da recomposição defensiva, somou quatro recuperações de posse e terminou a partida cometendo mais faltas do que sofrendo.

Já no segundo tempo, voltou a protagonizar a melhor oportunidade do Brasil. Após arrancada em velocidade, encontrou Raphinha livre dentro da área, mas o atacante finalizou mal e desperdiçou a chance da virada.

A atuação reforça o peso que Vinicius Júnior carrega nesta Copa do Mundo. Agora mais experiente do que em sua participação no Catar, o atacante acredita estar preparado para assumir responsabilidades maiores com a camisa da Seleção.

“Na outra Copa era muito novo, hoje tenho mais experiência, mais pressão também. Acredito que estou preparado para tudo que vai vir na competição. Campo é diferente, tem muito calor e a gente tem que se adaptar porque é tudo muito rápido.”, finalizou.

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