Austrália x Turquia, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir de 23h59

Austrália e Turquia se enfrentam na virada de sábado para domingo, à 1h da manhã. O jogo é pela primeira rodada do Grupo D, o mesmo de Estados Unidos e Paraguai. Mas, desde meia-noite, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não deixe de acompanhar este duelo com a Voz do Esporte (de Brasília).

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