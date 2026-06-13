De Bruyne vive quarta Copa com novo olhar

Kevin De Bruyne chega à quarta Copa do Mundo da carreira com uma percepção diferente sobre a competição. O meia da Bélgica afirmou, neste sábado (13), que vive um momento em que consegue aproveitar melhor a experiência de disputar o Mundial.A Bélgica estreia nesta segunda-feira (15), contra o Egito, em Seattle, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo.

“Acho que provavelmente estou em um momento da minha carreira em que talvez consiga aproveitar mais”, disse De Bruyne.

O meia também comentou a diferença entre a forma como via uma Copa no início da carreira e o momento atual. Segundo ele, a experiência acumulada pela seleção permite uma reflexão maior sobre o peso de representar o país.

“Quando você é mais jovem, a única coisa que quer fazer é jogar futebol e não se preocupar tanto com o lado de fora. Mas acho que agora consigo ter uma reflexão melhor sobre o que significa também representar seu país pela quarta vez em uma Copa do Mundo. É uma honra para mim ainda estar aqui depois de jogar pela seleção por cerca de 16 anos. Então, isso significa que fiz alguma coisa boa”, afirmou.

Além disso, De Bruyne reencontrará Mohamed Salah na estreia. Os dois dividiram protagonismo durante anos na Premier League, principalmente nos duelos entre Manchester City e Liverpool. Agora, todavia, estarão em lados opostos no confronto entre Bélgica e Egito.

Witsel elogia ambiente da Bélgica

Axel Witsel também disputa a quarta Copa do Mundo da carreira. O volante de 37 anos elogiou o ambiente da delegação belga e destacou a energia do elenco antes da estreia.

“Estou muito feliz por estar aqui. Nem todo mundo tem a oportunidade de disputar uma quarta Copa do Mundo, e estou orgulhoso disso”, afirmou Witsel.

O jogador estreou pela seleção em 2008 e fez parte da geração que alcançou as quartas de final em 2014 e a semifinal em 2018. Por fim, também integrou o grupo que caiu na primeira fase da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Após aquele Mundial, Witsel anunciou aposentadoria da seleção. Depois, retornou para a Eurocopa de 2024 e permaneceu no grupo para a Copa atual.

“Quando olho para este elenco, talvez seja comparável a 2014 no Brasil, com essa mistura de jogadores experientes, a nova geração e a atmosfera que temos dentro do grupo”, disse.

A Bélgica estreia contra o Egito nesta segunda-feira, em Seattle. Depois, encara Irã e Nova Zelândia pela sequência do Grupo G da Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.