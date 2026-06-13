Fifa admite que impedimento semiautomático apresentou falha em Catar x Suíça

A Fifa informou em sua redes sociais que o sistema de impedimento semiautomático apresentou falhas durante parte do jogo que terminou com empate em 1 a 1 entre Catar e Suíça. Segundo a entidade, o problema ocorreu pouco antes da marcação do pênalti favorável aos europeus. O episódio, portanto, impediu a geração do gráfico de animação que costuma acompanhar a decisão.

Entretanto, apesar da falha técnica, a arbitragem de vídeo revisou devidamente o lance. A checagem, desse modo, confirmou que os jogadores Embolo e Freuler estavam em posição legal, garantindo a validade da jogada sem prejuízo ao andamento da partida.

Confira a nota oficial da Fifa

“Durante a partida entre Catar e Suíça na região da Baía de São Francisco, uma breve interrupção técnica impediu a geração do gráfico de animação do impedimento antes da marcação do pênalti a favor da Suíça no 14º minuto. A resolução do problema foi rápida.

O fluxo de trabalho do VAR não foi afetado por esse problema e seguiu o procedimento normal na verificação da decisão em campo. As linhas usadas pelo VAR para verificar a posição dos jogadores relevantes não mostraram o jogador atacante em posição de impedimento em nenhuma das duas situações imediatamente anteriores à decisão do pênalti.” Com o resultado deste sábado (13), Catar e Suíça somaram um ponto cada no Grupo B a exemplo de Canadá e Bósnia. A segunda rodada da chave, aliás, está marcada para a próxima quinta-feira (18).

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