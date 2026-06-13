Imprensa internacional repercute empate do Brasil e exalta atuação de Vini Jr na estreia da Copa

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 ganhou repercussão imediata na imprensa internacional. O empate por 1 a 1 do Brasil com o Marrocos, neste sábado (13/6), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, gerou análises sobre o desempenho da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Além disso, teve Vinicius Júnior como principal destaque entre os jornais estrangeiros.

Autor do gol que evitou a derrota brasileira, o camisa 7 recebeu elogios especialmente da imprensa espanhola. Os jornais “Marca”, “AS’ e Mundo Deportivo destacaram a atuação decisiva do atacante, eleito pela Fifa o melhor jogador da partida. Os veículos ressaltaram a capacidade de Vini Jr de assumir o protagonismo em um momento de dificuldades coletivas da Seleção.

Enquanto isso, em Portugal, o tom foi diferente. O jornal ”A Bola” adotou uma postura mais crítica em relação à atuação brasileira e apontou problemas no desempenho apresentado ao longo dos 90 minutos. A publicação destacou as dificuldades da equipe para controlar a partida diante da forte marcação marroquina e a dependência das jogadas individuais para criar perigo.

O Brasil saiu atrás no placar após gol de Saibari ainda no primeiro tempo, mas reagiu graças a uma jogada característica de Vinicius Júnior, que marcou um belo gol e decretou a igualdade em Nova Jersey.

Assim, com o resultado, a Seleção somou seu primeiro ponto no Grupo C e segue na briga pela classificação às oitavas de final. O próximo compromisso será diante do Haiti, no dia 19 de junho. Na sequência, a equipe encerra a fase de grupos contra a Escócia, em 24 de junho.

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