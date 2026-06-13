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Deschamps ensaia França com Doué

Deschamps ensaia França com Doué
Deschamps ensaia França com Doué -

A França pode ter Désiré Doué entre os titulares na estreia da Copa do Mundo. O treino deste sábado (13) deu indicações sobre o time que Didier Deschamps pretende escalar contra Senegal, nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), pelo Grupo I do Mundial. A partida marcará a estreia de ambas as seleções na competição.

De acordo com o jornal francês L’Equipe, Deschamps tem uma ideia definida sobre a equipe inicial. O treinador deve apostar em Doué no setor ofensivo. Com isso, Bradley Barcola ficaria como opção no banco. O ataque também deve ter Michael Olise, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé. Assim, Doué apareceria pelo lado esquerdo, enquanto Mbappé atuaria como referência mais avançada.

Ainda de acordo com a publicação, a provável escalação deve ser: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé, Olise e Doué; Mbappé.

Deschamps prepara mais surpresas

A defesa também teve novidades importantes. William Saliba participou normalmente da atividade, apesar das dores nas costas. Por isso, o zagueiro aparece como provável titular ao lado de Dayot Upamecano.

Theo Hernandez também treinou e deve ocupar a lateral esquerda. Na direita, Jules Koundé aparece como favorito para começar a partida.

No meio-campo, Deschamps deve manter a dupla formada por Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot. Os dois aparecem como base de equilíbrio para sustentar o quarteto ofensivo.

A possível escolha por Doué, ademais, reforça a concorrência no elenco francês. O atacante do PSG disputa espaço com Barcola, seu companheiro de clube, e ganhou força nos últimos dias.

A França chega ao Mundial inegavelmente como uma das favoritas. No entanto, Deschamps ainda ajusta pontos da equipe antes da estreia. O jogo contra Senegal abre a campanha dos Bleus no Grupo I, que também conta com Noruega e Iraque.

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