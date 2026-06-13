Ancelotti evita explicar ausência de Endrick na estreia do Brasil na Copa do Mundo

A ausência de Endrick entre os jogadores utilizados por Carlo Ancelotti no empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, neste sábado (13/6), chamou a atenção após a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O atacante de 19 anos permaneceu no banco de reservas durante toda a partida, enquanto Igor Thiago foi o escolhido para iniciar o confronto como centroavante.

Questionado sobre a decisão durante a entrevista coletiva, Ancelotti preferiu não comentar especificamente a situação do jovem atacante. Além disso, direcionou a análise para o desempenho coletivo da equipe.

“Eu não estou aqui para falar individualmente de um jogador, falo da equipe. A equipe no primeiro tempo não jogou bem, no segundo tempo foi melhor. Tivemos algumas oportunidades. Temos que acertar mais.”

Momento de Endrick no Brasil

A opção do treinador ganhou ainda mais repercussão por causa do momento vivido por Endrick na Seleção. No último amistoso antes da Copa, contra o Egito, o atacante marcou um dos gols da vitória brasileira e reforçou um retrospecto expressivo com a camisa verde e amarela.

Até aqui, Endrick acumula cinco participações diretas em gols pela Seleção principal. Foram quatro gols marcados e uma assistência. Além dos números, chama atenção o peso de suas contribuições. Em todas as ocasiões em que participou de gols, o Brasil estava empatando ou perdendo durante o segundo tempo, e suas ações ajudaram diretamente a garantir vitórias ou evitar derrotas.

Mesmo com o desempenho recente e a expectativa criada após a preparação para o Mundial, o atacante não recebeu oportunidade na estreia diante dos marroquinos. Durante a partida, Ancelotti promoveu alterações ofensivas com as entradas de Luiz Henrique e Matheus Cunha, mas manteve Endrick no banco até o apito final.

Após o empate na primeira rodada do Grupo C, a tendência é que a utilização do jovem atacante siga como um dos principais temas da Seleção nos próximos dias. O Brasil volta a campo na sexta-feira (19), quando enfrenta o Haiti em busca da primeira vitória na Copa do Mundo.

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