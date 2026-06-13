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Ancelotti evita explicar ausência de Endrick na estreia do Brasil na Copa do Mundo

Ancelotti evita explicar ausência de Endrick na estreia do Brasil na Copa do Mundo
Ancelotti evita explicar ausência de Endrick na estreia do Brasil na Copa do Mundo -

A ausência de Endrick entre os jogadores utilizados por Carlo Ancelotti no empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, neste sábado (13/6), chamou a atenção após a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O atacante de 19 anos permaneceu no banco de reservas durante toda a partida, enquanto Igor Thiago foi o escolhido para iniciar o confronto como centroavante.

Questionado sobre a decisão durante a entrevista coletiva, Ancelotti preferiu não comentar especificamente a situação do jovem atacante. Além disso, direcionou a análise para o desempenho coletivo da equipe.

“Eu não estou aqui para falar individualmente de um jogador, falo da equipe. A equipe no primeiro tempo não jogou bem, no segundo tempo foi melhor. Tivemos algumas oportunidades. Temos que acertar mais.”

Momento de Endrick no Brasil

A opção do treinador ganhou ainda mais repercussão por causa do momento vivido por Endrick na Seleção. No último amistoso antes da Copa, contra o Egito, o atacante marcou um dos gols da vitória brasileira e reforçou um retrospecto expressivo com a camisa verde e amarela.

Até aqui, Endrick acumula cinco participações diretas em gols pela Seleção principal. Foram quatro gols marcados e uma assistência. Além dos números, chama atenção o peso de suas contribuições. Em todas as ocasiões em que participou de gols, o Brasil estava empatando ou perdendo durante o segundo tempo, e suas ações ajudaram diretamente a garantir vitórias ou evitar derrotas.

Mesmo com o desempenho recente e a expectativa criada após a preparação para o Mundial, o atacante não recebeu oportunidade na estreia diante dos marroquinos. Durante a partida, Ancelotti promoveu alterações ofensivas com as entradas de Luiz Henrique e Matheus Cunha, mas manteve Endrick no banco até o apito final.

Após o empate na primeira rodada do Grupo C, a tendência é que a utilização do jovem atacante siga como um dos principais temas da Seleção nos próximos dias. O Brasil volta a campo na sexta-feira (19), quando enfrenta o Haiti em busca da primeira vitória na Copa do Mundo.

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