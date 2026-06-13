Técnico da Suíça se irrita e cita falta de malícia no empate com o Catar

A imprensa suíça não poupou críticas ao tropeço da seleção diante do Catar neste sábado, quando a equipe, após abrir 1 a 0, teve 70% de posse de bola e 27 finalizações, mas cedeu o empate nos acréscimos, aos 49 minutos. “Katástrofe”, estampou o “Blick”; “Decepcionante”, escreveu o “20 Minuten”.

Diante disso, o técnico Murat Yakin – que teve um acesso de raiva quando a Suíça levou o empate – foi questionado na coletiva após a partida sobre o comportamento de um time que poderia ter goleado, mas acabou apenas segurando o 1 a 0, gol de Embolo, de pênalti no primeiro tempo, antes de sofrer o empate no fim.

” Nos faltou a malícia necessária nos minutos finais. O Qatar aguardou por aquela única chance no final, e nós a entregamos de bandeja”, disse.

O treinador disse que o time pecou demais nos arremates. E isso acabou sendo fatal, pois conseguiu um magro 1 a 0 e acabou levando um gol no fim.

“Tivemos muitas chances e convertemos apenas uma. Nós literalmente aquecemos o goleiro deles. Para os próximos jogos precisamos trabalhar na nossa precisão e na nossa convicção”

Assim, após a primeira rodada do Grupo B, todos estão empatados com um ponto, já que no outro jogo Canadá e Bósnia também empataram em 1 a 1. A segunda rodada ocorrerá no dia 18. A Suíça faz um duelo europeu contra a Bósnia, enquanto o Canadá enfrenta o Catar.

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