Inglaterra inicia preparação em Kansas City

A Inglaterra realizou neste sábado o primeiro treinamento em Kansas City, cidade que servirá de base para a seleção durante a disputa da Copa do Mundo. A atividade aconteceu no complexo Swope Soccer Village e marcou o início da preparação específica da equipe para a estreia contra a Croácia, marcada para quarta-feira (17), pelo Grupo L do Mundial.

Além disso, a sessão foi aberta ao público e reuniu centenas de torcedores locais. Harry Kane, Jude Bellingham e os demais jogadores participaram normalmente dos trabalhos comandados por Thomas Tuchel. Dessa forma, a comissão técnica iniciou os ajustes finais para o confronto que abrirá a campanha inglesa na competição.

Equipamentos da Inglaterra recuperados

Enquanto isso, outro assunto continuou repercutindo na imprensa britânica. Autoridades norte-americanas confirmaram a recuperação dos equipamentos furtados durante o transporte da delegação entre a Flórida e Kansas City. Entre os materiais levados estavam chuteiras, bolas e itens utilizados nos treinamentos da seleção.

As autoridades localizaram o material e prenderam duas pessoas durante a investigação. Com isso, os equipamentos voltaram a ficar à disposição da comissão técnica antes da estreia no torneio.

A Federação Inglesa, por fim, evitou comentar o caso em detalhes e tratou o episódio como assunto de responsabilidade policial. Ainda assim, a recuperação dos materiais encerra uma preocupação que surgiu nos primeiros dias da delegação em solo americano.

A Inglaterra integra o Grupo L da Copa do Mundo ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia acontece na próxima quarta-feira, em Dallas. Na sequência, a equipe enfrentará Gana, no dia 23, e Panamá, no dia 27, em busca de uma vaga nas oitavas de final.

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