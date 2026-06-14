Técnico de Marrocos esbanja confiança com futuro após empate com o Brasil

Após o empate em 1 a 1 contra o Brasil neste sábado (13), o técnico Mohamed Ouahbi deixou claro que o objetivo de Marrocos é superar o feito histórico das semifinais alcançadas no último Mundial. Ele destacou que sua equipe está pronta para abandonar o rótulo de azarão e buscar voos ainda mais altos, quatro anos depois de eliminar Espanha e Portugal no Catar e se tornar a primeira seleção africana a chegar tão longe em uma Copa.

Mesmo com torcida em menor número no estádio de Nova York/Nova Jersey, os marroquinos tiveram motivos de sobra para comemorar. A atuação firme diante dos pentacampeões mostrou que o time está disposto a competir em condições de igualdade contra qualquer adversário.

No primeiro tempo, Ismael Saibari abriu o placar para Marrocos, aproveitando a desorganização da defesa brasileira. Pouco depois, Vini Jr respondeu com um belo gol, empatando a partida aos 32 minutos e devolvendo o equilíbrio ao confronto.

Técnico exalta ousadia de Marrocos

Segundo Ouahbi, as substituições realizadas na etapa final trouxeram energia nova ao time, mas também aumentaram os erros em um duelo marcado pela intensidade. O treinador ressaltou que, apesar das falhas, a equipe manteve o ritmo competitivo até o apito final.

“Não ‌sei se 20% da torcida era marroquina, mas podíamos ouvi-los muito bem. Se eram apenas 20%, eles me ​enganaram. Eles me fizeram pensar que havia muito mais deles lá. Espero ‌que tenham se divertido muito assistindo a uma boa partida esta noite e espero que isso continue”, disse Ouahbi.

“Estamos confiantes ‌com o futuro do futebol ‌marroquino. Empatamos, estamos felizes. Não estou triste. É claro que gostaríamos de ⁠ter vencido, mas não estou triste. O que realmente me deixa orgulhoso é que somos ousados o suficiente para jogar e pedir a bola sob pressão. Essa é uma ​grande qualidade que ​temos”, prosseguiu.

Com o empate, Brasil e Marrocos somam um ponto cada no Grupo C da Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

“Quero ir além das semifinais, mas foi uma boa partida. Um ponto já é bom o suficiente ⁠e vamos melhorar.” concluiu o treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.