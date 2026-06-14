Escócia sofre, mas derrota o Haiti na estreia

A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0, neste sábado (13), em Boston, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O gol foi de McGinn, no primeiro tempo. Com o resultado, os escoceses chegaram a três pontos e assumiram a liderança isolada da chave, à frente de Brasil e Marrocos, que, mais cedo, empataram por 1 a 1.
Na sequência da Copa, a Escócia volta a campo na sexta-feira (19), contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), em Boston. No mesmo dia, o Haiti enfrenta o Brasil, às 21h30 (de Brasília), também pelo Grupo C, em Miami.
Escócia sai na frente em primeiro tempo animado
O primeiro tempo teve ritmo aberto em Boston. O Haiti criou a primeira chance aos quatro minutos, quando Deedson roubou a bola no ataque, avançou com liberdade e chutou da meia-lua, mas mandou para fora. A Escócia respondeu logo depois, aos cinco, em cruzamento de Robertson para McTominay, que cabeceou por cima. Aos 16 minutos, a Escócia teve a melhor chance até então. Doak fez grande jogada pela direita e rolou para McTominay bater de primeira, na entrada da área. A bola acertou a trave, com o goleiro Placide já batido. Aos 27, afinal, o gol saiu. Adams recebeu na área, tabelou e finalizou de primeira. Placide fez grande defesa, mas McGinn pegou o rebote, chutou, contou com desvio em Bellegarde e abriu o placar.
Depois do gol, os escoceses seguiram perigosos. Aos 31 minutos, Doak levou vantagem novamente pela direita e cruzou para Shankland, que desviou de cabeça na pequena área e mandou para fora. O Haiti respondeu aos 33, na melhor chance da equipe. Experience avançou pela esquerda e bateu cruzado. Gunn defendeu, mas deu rebote para Pierrot, que finalizou com o goleiro batido. Hanley, porém, travou na hora decisiva. Isidor ainda tentou aproveitar a sobra, mas estava impedido.
O Haiti também assustou em jogadas pelo lado direito, principalmente com Deedson e Providence. Aos 36 minutos, Pierrot fez o pivô para Providence, mas Hickey cortou antes da finalização. Pouco depois, Bellegarde recebeu cartão amarelo por carrinho atrasado em Shankland. Nos minutos finais, os haitianos tentaram pressionar, mas erraram na definição. A Escócia controlou a vantagem até o intervalo.
Segundo Tempo
O segundo tempo caiu de ritmo depois da volta do intervalo, mas ainda teve chances importantes dos dois lados. A Escócia começou com Hickey amarelado por falta em Providence e quase ampliou aos nove minutos, quando Adams cruzou da esquerda, Shankland não alcançou por pouco e Doak teve o chute bloqueado na segunda trave. O Haiti pediu pênalti aos 13, em lance de Pierrot com Hendry, mas árbitro e VAR mandaram seguir. Pouco depois, Casimir entrou no lugar de Deedson e tentou dar mais presença ofensiva à equipe caribenha.
Após a pausa para hidratação, o jogo voltou a acelerar. McGinn teve grande chance aos 27 minutos, após passe de Hickey, mas finalizou para fora na saída de Placide. O Haiti respondeu no minuto seguinte, com chute cruzado de Providence que passou perto, sem Isidor alcançar na segunda trave.
Aos 32, Bellegarde bateu forte da entrada da área, a defesa bloqueou, e Providence pegou a sobra dentro da área, mas Patterson travou na hora certa. A pressão haitiana cresceu nos minutos finais, especialmente pelo lado direito, já com Joseph em campo no lugar de Isidor. Aos 39, Joseph cruzou para Pierrot, que subiu livre e cabeceou para fora, desperdiçando a melhor chance do empate. Nos acréscimos, Curtis ainda levou a Escócia ao ataque pela esquerda, mas Adé afastou de cabeça.
HAITI 0X1 ESCÓCIA
Copa do Mundo – 1ª Rodada do Grupo C
Data: 13/6/2026
Local: Boston Stadim, em Boston (EUA)
HAITI: Placide; Arcus, Adé, Delcroix e Experience; Deedson (Casemir, 15’/2ºT), Jean Jacques, Bellegarde e Providence (Fortuné, 40’/2ºT); Pierrot e Isidor (Joseph, 30’/2ºT). Técnico: Sébastien Migné
ESCÓCIA: Gunn; Hickey, Hendry (Patterson, 30’/2ºT), Hanley e Robertson; Doak (Christie, 30’/2ºT), McTominay, Ferguson e McGinn (Curtis, 37’/2ºT); Shankland (McLean, 37’/2ºT) e Adams (Dyckes, 30’/2ºT). Técnico: Steve Clarke
Gols: McGinn, 27’/1ºT (0-1)
Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)
Assistentes: Mokrane Gourari (Argélia) e Abbes Akram Zerhouni (Argélia)
VAR: Abdullah Dhafer (Arábia Saudita)
Cartão Amarelo: Hickey, Curtis e McLean (ESC); Bellegarde (HAI)
Cartão Vermelho:
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