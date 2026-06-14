Danilo admite atuação abaixo do Brasil e faz alerta após empate na estreia: “O preço é caro”

A atuação da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com o Marrocos, na estreia da Copa do Mundo de 2026, foi alvo de autocrítica por parte de Danilo. Um dos líderes do elenco de Carlo Ancelotti, o jogador reconheceu que o Brasil esteve muito abaixo do esperado durante a etapa inicial. Além disso, afirmou que a equipe precisa aprender rapidamente com os erros para seguir viva na busca pelo hexacampeonato.

Na avaliação do defensor, a ansiedade pesou no desempenho da equipe, que encontrou dificuldades para controlar a partida e sofreu com a intensidade dos marroquinos nos primeiros 45 minutos.

“Acho que a ansiedade foi um fator importante no primeiro tempo, mas temos que rever isso. Numa competição como a Copa do Mundo, se a gente faz um tempo tão abaixo como foi o primeiro tempo, o preço é caro. A gente tem que agradecer porque terminou em 1 a 1 o primeiro tempo. Serve de aprendizado pro próximo jogo, e o aprendizado tem que ser rápido”, disse Danilo.

Danilo também comentou a melhora apresentada pela Seleção após o intervalo. Para ele, as mudanças promovidas por Carlo Ancelotti ajudaram a equipe a encontrar mais equilíbrio. Contudo, ressaltou que os jogadores que começam no banco precisam estar preparados para contribuir sempre que forem acionados.

“Sim. A gente tem que estar preparado. A melhor forma de respeitar quem começa jogando é estar preparado para quando precisar da gente entrar, corresponder e ajudar a melhorar o time. Acho que foi isso que a gente tentou fazer hoj”, completou o lateral.

Críticas ao desempenho do Brasil

Ao analisar o desempenho brasileiro de forma mais ampla, o lateral não poupou críticas. Segundo ele, os problemas apareceram em todos os aspectos do jogo, desde a postura em campo até a execução técnica e tática.

“Um pouco de tudo, eu penso. Como o mister disse, fazer as avaliações corretas, dar o peso justo para cada coisa. Mas o primeiro tempo foi bastante abaixo por comportamento, técnica e tática. No segundo tempo a gente conseguiu acalmar um pouco os ânimos e ocupar melhor os espaços do campo. E aí conseguimos fazer o jogo que deveríamos ter feito. No primeiro tempo tivemos um pouco de sorte de não sair perdendo, e o jogo deu outra oportunidade para a gente se recolocar na partida. Isso tem que servir de aprendizado”, analisou o lateral.

Contudo, apesar da frustração com a atuação inicial, Danilo destacou que a reação após o intervalo pode servir como ponto de partida para a evolução da equipe ao longo da competição.

“O primeiro tempo foi bastante abaixo muito pela forma como a gente esteve em campo, seja em comportamento, tecnicamente ou taticamente. Isso a gente tem que reconhecer. Bastante nervosismo e ansiedade, acabamos tropeçando nos próprios erros. No primeiro tempo tivemos sorte de não perder por mais gols, e o jogo deu para nós uma chance de reassentar na partida, de conseguir estar melhor posicionado, de assegurar a posse de bola e criar as oportunidades. Aí sim tivemos mais esperança e mais confiança para a próxima partida”, finalizou,

Assim, com o empate, o Brasil somou um ponto no Grupo C e volta a campo na próxima sexta-feira (19/6), quando enfrenta o Haiti em busca da primeira vitória na Copa do Mundo.

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