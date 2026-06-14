Artilheiro da Escócia destaca a importância da vitória na estreia

A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0, neste sábado (13), em Foxborough, na região metropolitana de Boston, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. John McGinn foi o artilheiro da partida aos 27 minutos do primeiro tempo e garantiu o triunfo escocês na estreia. Com o resultado, a equipe chegou a três pontos e assumiu a liderança isolada da chave. Mais cedo, Brasil e Marrocos empataram por 1 a 1 e somaram um ponto cada. O Haiti, por sua vez, voltou a disputar uma Copa do Mundo depois de 52 anos, mas iniciou a campanha sem pontuar.

O gol saiu depois de uma boa chegada pelo centro do ataque. Adams recebeu na área, tabelou e finalizou de primeira. Placide fez grande defesa, mas McGinn aproveitou o rebote, chutou e contou com desvio em Bellegarde para abrir o placar.

Após o jogo, McGinn reconheceu que a Escócia não fez uma grande atuação. Ainda assim, o meia valorizou o resultado e o apoio dos torcedores escoceses no estádio.

“Não foi o melhor dos meus gols, mas quem se importa? Demorou muito para acontecer”, disse McGinn.

O jogador também destacou a presença da torcida em Foxborough. Os escoceses fizeram ampla maioria nas arquibancadas e empurraram a seleção durante a partida.

“Olhem isso aqui. Absolutamente inacreditável”, afirmou.

Pressão sofrida e gols perdidos

Apesar da vitória, a Escócia sofreu em alguns momentos. No primeiro tempo, McTominay acertou a trave antes do gol. Depois, o Haiti teve boa chance com Pierrot, mas Hanley travou a finalização quando o goleiro Gunn já estava batido.

Na etapa final, os haitianos cresceram e pressionaram em busca do empate. Providence levou perigo em chute cruzado, e Pierrot desperdiçou a melhor oportunidade ao cabecear para fora após cruzamento de Joseph. A Escócia também quase ampliou com McGinn, mas o meia finalizou para fora na saída de Placide.

“Peguei um pouco mascado na bola. O Haiti é uma boa equipe”, avaliou McGinn.

O camisa 7 ainda admitiu que a equipe pode render mais na sequência do Mundial. No entanto, reforçou o peso da vitória na estreia.

“Poderíamos ter jogado um pouco melhor? Sim, mas era um jogo que precisávamos vencer, e vencemos”, completou.

Na próxima rodada, a Escócia enfrenta o Marrocos na sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), em Boston. No mesmo dia, o Haiti encara o Brasil, às 21h30, em Miami.

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