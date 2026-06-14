Vini Jr iguala Ronaldinho em Copas e reforça protagonismo no Brasil

O empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, neste sábado (13/6), pela estreia da Copa do Mundo de 2026, teve um significado especial para Vinicius Júnior. Afinal, além de evitar a derrota da Seleção com um belo gol ainda no primeiro tempo, o atacante alcançou uma marca que o coloca ao lado de um dos maiores ídolos da história recente do futebol brasileiro.

Assim, com o gol marcado no Estádio de Nova Jersey, Vini Jr passou a ter gols em duas edições diferentes de Copa do Mundo, repetindo um feito alcançado por Ronaldinho Gaúcho. Aliás, o atacante do Real Madrid já havia balançado as redes na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Catar, em 2022.

Ronaldinho, em contrapartida, deixou sua marca em dois Mundiais consecutivos. Em 2002, protagonizou um dos gols mais emblemáticos da história das Copas ao encobrir o goleiro David Seaman na vitória sobre a Inglaterra, pelas quartas de final. Quatro anos depois, voltou a marcar na goleada por 4 a 1 sobre o Japão, na fase de grupos da Copa de 2006.

Vini Jr protagonista no Brasil

O gol diante dos marroquinos também reforça o papel central de Vinicius Júnior no atual ciclo da Seleção Brasileiram. Afinal, desde 2023, nenhum jogador participou de mais gols pela equipe nacional. Ao todo, são 14 contribuições diretas: oito gols marcados e seis assistências.

Contra o Marrocos, mais uma vez o camisa 7 apareceu em um momento decisivo. Após o Brasil sair atrás no placar, Vini recebeu pela esquerda, driblou a marcação e finalizou com precisão para empatar a partida e recolocar a equipe de Carlo Ancelotti no jogo.

Aliás, na véspera da estreia, o atacante já havia demonstrado confiança no potencial da Seleção para buscar o hexacampeonato mundial.

“A gente chega para ser campeão. Estamos no nível das grandes seleções, das grandes equipes. Temos grandes jogadores. Estamos evoluindo nos últimos meses. Na Copa, zera tudo. Não importa quem chegou na última final, quem ganhou a Copa América, o que importa é o que vai acontecer a partir de amanhã (sábado). Estamos aqui para mudar a história e fazer uma excelente competição”, afirmou.

Com um ponto conquistado na primeira rodada do Grupo C, o Brasil agora volta suas atenções para o confronto contra o Haiti. O embate acontece na próxima sexta-feira (19/6), quando tentará conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026.

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