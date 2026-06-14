ASSINE JÁ!
Jogada10

Alemanha x Curaçao, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 13h

Alemanha x Curaçao, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 13h
Alemanha x Curaçao, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 13h -

Alemanha x Curaçao, se enfrentam neste domingo, às 14h (de Brasília). O jogo é pela primeira rodada do Grupo E, o mesmo de Costa do Marfim e Equador. Os germânicos são favoritos diante de um rival quase sem história no no futebol. E que têm 35 de seus 26 jogadores nascidos na Holanda (Curaçao foi colônia holandesa e hoje é um país constituinte dos Países Baixos, nome oficial da Holanda). Mas, desde às 13h (de Brasília), a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Christin Rafael estará na apresentação. Os comentários são de Cleiton Santos e as reportagens de Pedro Julião.

 

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não deixe de acompanhar este duelo com a Voz do Esporte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas