Alemanha x Curaçao, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 13h

Alemanha x Curaçao, se enfrentam neste domingo, às 14h (de Brasília). O jogo é pela primeira rodada do Grupo E, o mesmo de Costa do Marfim e Equador. Os germânicos são favoritos diante de um rival quase sem história no no futebol. E que têm 35 de seus 26 jogadores nascidos na Holanda (Curaçao foi colônia holandesa e hoje é um país constituinte dos Países Baixos, nome oficial da Holanda). Mas, desde às 13h (de Brasília), a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Christin Rafael estará na apresentação. Os comentários são de Cleiton Santos e as reportagens de Pedro Julião.