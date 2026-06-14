Espanha x Cabo Verde: onde assistir, informações e arbitragem

Espanha e Cabo Verde se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. A equipe de Luis de la Fuente inicia a campanha como atual campeã europeia e uma das favoritas ao título. Já os Tubarões Azuis, comandados por Bubista, fazem o primeiro jogo da história do país em uma Copa. O grupo também conta com Uruguai e Arábia Saudita.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no youtube pela CazéTV.

Como chega a Espanha

A Espanha chega ao Mundial embalada por uma sequência de 30 partidas sem derrota desde março de 2024. Nesse período, a seleção somou 23 vitórias e sete empates. Ainda assim, De la Fuente trata a estreia com atenção, sobretudo porque Lamine Yamal e Nico Williams vêm de recuperação física. Os dois estão disponíveis para o jogo, mas o técnico pode preservar a dupla no início da partida.

Além disso, a Roja tenta confirmar no Mundial o bom momento iniciado com o título da Eurocopa. A base tem Rodri, Fabián Ruiz, Pedri, Laporte, Cucurella e Oyarzabal, enquanto Unai Simón segue como favorito para começar no gol. Depois da estreia, a Espanha enfrenta a Arábia Saudita no dia 21 de junho, também em Atlanta. Por fim, encerra a fase de grupos contra o Uruguai, no dia 26, em Guadalajara, no México.

Como chega Cabo Verde

Cabo Verde vive o maior momento de sua história no futebol. A seleção disputa a Copa do Mundo pela primeira vez e chega ao torneio como uma das surpresas das Eliminatórias Africanas. A equipe venceu sete dos dez jogos, perdeu apenas uma vez e ainda derrotou Camarões em casa durante a campanha. Além disso, o país tem menos de 600 mil habitantes e se tornou a terceira menor nação a chegar a uma Copa, atrás de Islândia e Curaçao.

Apesar do peso da estreia, Cabo Verde não chega apenas como atração simbólica. A equipe tem referências experientes, como o goleiro Vozinha e o atacante Ryan Mendes, maior artilheiro e jogador com mais partidas pela seleção. Ao mesmo tempo, Logan Costa, do Villarreal, aparece como destaque defensivo, enquanto Dailon Livramento surge como opção ofensiva. Na sequência do Grupo H, os cabo-verdianos enfrentam o Uruguai no dia 21 e, por fim, a Arábia Saudita no dia 26.

ESPANHA X CABO VERDE

Copa do Mundo – 1ª Rodada

Data-Hora: 15/6/2026, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio de Atlanta, em Atlanta (EUA)

ESPANHA: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Pedri; Ferran Torres, Álex Baena e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente

CABO VERDE: Vozinha; Moreira, Logan Costa, Pico e Paulo; Yannick Semedo e Kevin Pina; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro e Jovane Cabral; Dailon Livramento. Técnico: Bubista

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)

Assistentes: Mohammad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)

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