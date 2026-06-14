Anitta surge agarradinha com bilionário em jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 teve uma presença ilustre nas arquibancadas. Anitta esteve no estádio em New Jersey, nos Estados Unidos, para acompanhar o duelo contra o Marrocos e acabou se tornando assunto fora das quatro linhas após aparecer em uma foto ao lado do empresário israelense Mark Scheinberg, dono de uma fortuna estimada em 6,6 bilhões de dólares (R$ 33, 4 bilhões).

O registro foi compartilhado pelo próprio empresário nas redes sociais. Na imagem, os dois aparecem abraçados enquanto assistem à partida. Pouco depois, a cantora republicou a publicação em seus Stories do Instagram, gesto que despertou a curiosidade dos fãs e gerou uma onda de comentários sobre a proximidade entre eles.

A aparição, portanto, ocorre poucos meses após o fim do relacionamento de Anitta com o empresário catarinense Ian Bortolanza. Desde a confirmação do término, em fevereiro, a artista não havia assumido nenhum novo relacionamento publicamente.

Mark, de 52 anos, construiu sua fortuna ao lado do pai, Isai Scheinberg, com a plataforma de jogos online PokerStars. Ele, inclusive, também atua no ramo da hotelaria.

Esta, porém, não é a primeira vez que o empresário tem seu nome associado a uma celebridade do Brasil. Em 2023, ele foi visto em clima de romance ao lado da atriz Marina Ruy Barbosa no Rio de Janeiro. As especulações ganharam força depois que os dois apareceram juntos em registros publicados nas redes sociais.

Desta vez, o encontro teve um ingrediente curioso: Marina também estava no estádio acompanhando a partida do Brasil ao lado de Anitta.

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