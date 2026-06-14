Momento ruim defensivo faz Vasco intensificar busca por mais um zagueiro

A busca por um zagueiro consolidou-se como a prioridade máxima do Vasco no mercado da bola. Essa movimentação, no entanto, repete um roteiro conhecido em São Januário, visto que a diretoria promoveu intensas reformulações no sistema defensivo durante as últimas janelas de transferências, embora nenhuma delas tenha alcançado o sucesso esperado.

De fato, o setor carrega o peso de ser o mais pressionado do clube nos últimos anos. Precisamente por isso, o executivo de futebol Admar Lopes iniciou sua gestão priorizando a linha de defesa. Naquela ocasião, os dirigentes contrataram Cuesta e Robert Renan, ao mesmo tempo em que negociaram as saídas de João Victor e Luiz Gustavo.

Posteriormente, o uruguaio Alan Saldivia desembarcou no clube como um pedido do então técnico Fernando Diniz. Contudo, o jogador rapidamente transformou-se no principal símbolo da desconfiança da torcida vascaína. O defensor acumulou falhas em partidas consecutivas e marcou três gols contra em poucos meses no clube.

Por outro lado, Cuesta teve um início promissor quando chegou na segunda janela do ano passado. O colombiano assumiu a titularidade com rapidez e se destacou como peça-chave no esquema de Diniz entre setembro e outubro. Apesar disso, o Vasco entrou em uma sequência de derrotas no Brasileirão em novembro, o que provocou uma queda acentuada no rendimento do atleta.

Nome na mira do Vasco

Diante desse cenário, a comissão técnica e a diretoria buscam um defensor destro que combine vigor físico e boa imposição no jogo aéreo. Nesse sentido, os dirigentes consultaram o nome de Arthur Chaves, que atualmente defende o Augsburg.

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Todavia, o Vasco enfrenta limitações, pois trabalha com um orçamento curto para este período de negociações. O clube estuda alternativas financeiras viáveis e condiciona investimentos mais robustos à conclusão da venda da SAF.

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