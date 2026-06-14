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Momento ruim defensivo faz Vasco intensificar busca por mais um zagueiro

Momento ruim defensivo faz Vasco intensificar busca por mais um zagueiro
Momento ruim defensivo faz Vasco intensificar busca por mais um zagueiro -

A busca por um zagueiro consolidou-se como a prioridade máxima do Vasco no mercado da bola. Essa movimentação, no entanto, repete um roteiro conhecido em São Januário, visto que a diretoria promoveu intensas reformulações no sistema defensivo durante as últimas janelas de transferências, embora nenhuma delas tenha alcançado o sucesso esperado.

De fato, o setor carrega o peso de ser o mais pressionado do clube nos últimos anos. Precisamente por isso, o executivo de futebol Admar Lopes iniciou sua gestão priorizando a linha de defesa. Naquela ocasião, os dirigentes contrataram Cuesta e Robert Renan, ao mesmo tempo em que negociaram as saídas de João Victor e Luiz Gustavo.

Posteriormente, o uruguaio Alan Saldivia desembarcou no clube como um pedido do então técnico Fernando Diniz. Contudo, o jogador rapidamente transformou-se no principal símbolo da desconfiança da torcida vascaína. O defensor acumulou falhas em partidas consecutivas e marcou três gols contra em poucos meses no clube.

Por outro lado, Cuesta teve um início promissor quando chegou na segunda janela do ano passado. O colombiano assumiu a titularidade com rapidez e se destacou como peça-chave no esquema de Diniz entre setembro e outubro. Apesar disso, o Vasco entrou em uma sequência de derrotas no Brasileirão em novembro, o que provocou uma queda acentuada no rendimento do atleta.

Nome na mira do Vasco

Diante desse cenário, a comissão técnica e a diretoria buscam um defensor destro que combine vigor físico e boa imposição no jogo aéreo. Nesse sentido, os dirigentes consultaram o nome de Arthur Chaves, que atualmente defende o Augsburg.

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Todavia, o Vasco enfrenta limitações, pois trabalha com um orçamento curto para este período de negociações. O clube estuda alternativas financeiras viáveis e condiciona investimentos mais robustos à conclusão da venda da SAF.

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