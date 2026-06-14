Trump compra briga com a NFL por causa da Copa: “Não pode ser chamado de futebol”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a sigla da NFL (National Football League) deveria ser alterada, argumentando que o esporte praticado na liga não corresponde ao que o restante do mundo reconhece como futebol.

Durante declarações recentes, Trump destacou que existe um “conflito” entre os termos utilizados internacionalmente. Ele afirma que, enquanto os norte-americanos chamam o futebol tradicional de ‘soccer’, a modalidade praticada na NFL utiliza indevidamente a denominação de ‘football’.

Além disso, o presidente questionou a lógica do nome atual da liga e sugeriu a necessidade de uma reformulação. “Quando olhamos para o que está acontecendo com o futebol nos Estados Unidos, nunca lhe chamamos ‘football’ porque há um conflito com outra coisa chamada futebol. Agora, quando pensamos nisso, será que deveria se chamar assim? Isto é futebol (Copa do Mundo de 2026), não há dúvidas. Temos de arranjar um nome diferente para aquilo (NFL)”, declarou.

As falas foram feitas poucos meses após outra controvérsia envolvendo o presidente. Na ocasião, Trump criticou o espetáculo do intervalo do Super Bowl, classificando-o como “terrível” e uma “afronta ao povo norte-americano”. O evento contou com apresentações de Bad Bunny, Ricky Martin e Lady Gaga.

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