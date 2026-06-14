Após recusa de zagueiro português, São Paulo segue no mercado atrás de reforço

O São Paulo segue ativo no mercado da bola com o objetivo claro de reforçar o seu sistema defensivo. Sob o comando de Dorival Júnior, a comissão técnica trata a chegada de um novo zagueiro como a principal prioridade para a sequência da temporada.

Inclusive, durante o período de paralisação do calendário, a diretoria tricolor esteve muito perto de anunciar a contratação de Domingos Duarte, que atualmente defende o Getafe. Embora a diretoria e o staff do atleta tenham costurado um acordo sobre o tempo do vínculo, o jogador português exigiu uma valorização salarial de última hora e acabou recusando a proposta final.

Diante do desfecho negativo com o defensor europeu, o departamento de futebol são-paulino imediatamente retomou a análise de outras alternativas para o setor. Como a saúde financeira do clube exige cautela, os dirigentes priorizam negócios sem custos de transferência, focando a busca em atletas que estão em fim de contrato ou que possam chegar por meio de empréstimo.

Essa estratégia, aliás, já vinha sendo desenhada há meses. Antes mesmo da pausa nas competições, Dorival Júnior e a cúpula do clube se reuniram para traçar um mapeamento detalhado com mais de 50 nomes. Nesse processo de avaliação, os analistas de desempenho pesam tanto as características técnicas dos candidatos quanto a viabilidade econômica do negócio.

São Paulo monitora nomes

Atualmente, o Tricolor mantém conversas frequentes com diversos jogadores e empresários, intensificando os trabalhos para assegurar o novo reforço logo na abertura da próxima janela de transferências.

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Apesar do forte monitoramento, a diretoria ainda não formalizou nenhuma proposta oficial. Entre as sondagens realizadas recentemente, destaca-se o nome de Arthur Chaves, atleta que pertence ao Hoffenheim e atua pelo Augsburg. Além do jovem zagueiro, o São Paulo estuda outras opções no mercado de forma paralela, contudo, o clube ainda não encaminhou nenhuma negociação definitiva.

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