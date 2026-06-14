Polícia identifica acusados de roubo de equipamentos da seleção da Inglaterra

Dois homens foram formalmente acusados de envolvimento no furto de equipamentos da seleção da Inglaterra durante a Copa do Mundo, em Kansas City, nos Estados Unidos. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

Segundo a polícia de Kansas City, Mustafa Salik e Erfan Kamal respondem por acusações relacionadas ao recebimento de propriedade roubada. Portanto, em caso de condenação, cada um pode enfrentar penas que variam entre um e sete anos de prisão.

As investigações, aliás, apontam que os itens subtraídos estão avaliados em aproximadamente US$ 18 mil, o equivalente a cerca de R$ 91 mil. Entre os objetos levados estavam chuteiras, luvas de goleiro, uniformes de treino, camisas autografadas da seleção inglesa, além de itens diversos como mascotes de pelúcia, um conjunto de Lego temático, pares de tênis, uma bola oficial do Mundial e uma caixa de som portátil.

De acordo com o Daily Mail, o material incluía ainda chuteiras utilizadas por jogadores como Harry Kane e Jordan Pickford. O crime ocorreu durante o deslocamento da carga entre West Palm Beach, na Flórida, e o centro de treinamento da Inglaterra no Swope Soccer Village, no Missouri.

Funcionários perceberam a ausência dos equipamentos na tarde de sexta-feira (12), véspera do primeiro treino da equipe em Kansas City. Assim, ao conferirem o material no destino, eles identificaram a violação de parte da carga e constataram que diversos itens haviam desaparecido da van responsável pelo transporte.

“Tolerância zero”

Porém, apesar do prejuízo inicial, parte dos objetos foi localizada e recuperada ao longo da investigação conduzida pelas autoridades locais. O caso mobilizou também autoridades políticas da cidade.

O prefeito de Kansas City, Quinton Lucas, destacou, inclusive, a atuação da polícia e do Ministério Público na recuperação parcial dos bens. Já a procuradora do condado de Jackson, Melesa Johnson, garantiu a responsabilização criminal dos envolvidos.

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