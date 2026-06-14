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Irã pressiona Fifa por respeito à bandeira e amplia tensão política antes da estreia

Irã pressiona Fifa por respeito à bandeira e amplia tensão política antes da estreia
Irã pressiona Fifa por respeito à bandeira e amplia tensão política antes da estreia -
Federação iraniana cobra garantias para que não haja protestos políticos contra o país e critica aplicação desigual de regras do torneio
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